Centro impiego chiuso | invaso da topi

11 arresti per assenteismo in un comune foggiano - tra questi il capo del Centro per l'impiego : È partita nel febbraio del 2018 dopo una segnalazione anonima l'indagine dei carabinieri che a Carpino (Fg) hanno arrestato undici persone, tra cui il responsabile dell'Ufficio Ragioneria del comune di Carpino (Fg) e il responsabile locale del centro per l'impiego, con l'accusa di assenteismo . Dopo la denuncia gli investigatori hanno nascosto telecamere agli ingressi del Municipio e vicino l'orologio marcatempo. ...

Concorsi scuola ultime notizie - Granato : ‘Non è Centro per l’impiego - tornerà unità tra i docenti’ : La scuola non è un centro per l’impiego. Inizia così il post pubblicato su Facebook da Bianca Laura Granato del Movimento Cinque Stelle: la senatrice si riferisce alla riforma del reclutamento docenti e al ritorno ai Concorsi. Bianca Laura Granato: ‘La scuola non è un centro per l’impiego’ ‘Finalmente una proposta saggia. A dispetto di quanti hanno scambiato la scuola per un centro per l’impiego e pretendono di ...