Auto | l' Italia frena per la prima volta dal 2014 | il 2018 chiude a -3% di

Dakar 2019 - tutti i partecipanti dell’Italia in gara. In 21 al via - 9 nelle Auto - 7 nelle moto - 4 nei camion e uno nei SxS : L’edizione 2019 della Dakar, che scatterà tra pochi giorni, vedrà alla partenza ben 21 rappresentanti italiani. Un numero decisamente corposo ed interessante, con sette che correranno nelle moto, nove in totale nelle auto (anche una donna), uno nei side-by-side e quattro nei camion. moto Jacopo Cerutti, nato a Lecco il 25/11/1989. Alla Dakar 20esimo nel 2018, 12esimo nel 2016, ritirato nel 2017. 4 volte campione italiano motorally, 4 volte ...

Assicurazioni : RC Auto più cara per 1 - 2 milioni di italiani : Sono 1,2 milioni , gli automobilisti italiani che quest'anno vedranno lievitare il costo della propria RC auto in seguito ad incidenti con colpa avvenuti nel 2018. È quanto riportato dallo studio dell'...

Rc Auto - nel 2019 costerà di più a oltre un milione di Automobilisti italiani : Il 2019 si apre con una cattiva notizia per 1,2 milioni di italiani, che vedranno salire i costi della propria RC Auto. Chi sono questi sfortunati Automobilisti? Quelli che hanno denunciato alla propria assicurazione un sinistro con colpa durante l’anno appena passato, secondo le risultanze di un’analisi commissionata all’istituto di ricerca mUp Research da Facile.it. Nello specifico, si tratta del 3,83% del campione ...

"Ma in Piemonte ci sono Autostrade fondamentali per l'Italia che ci costeranno di più" : Il nord-ovest dei transiti, della mobilità e dei trasporti è ancora una volta l'area più penalizzata d'Italia. Non solo la grave situazione, registrata ormai da anni, sempre più acuta, al Tenda. Non ...

Stop del MIT ad aumento pedaggi su A24 e A25. NO incremento deciso anche da CdA Autostrade per l'Italia : Il 31 dicembre 2018 il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti ha reso noto di avere proceduto con Decreto interministeriale a sterilizzare, almeno fino alla fine giugno, gli aumenti dei ...

Pedaggi - domani gli aumenti sul 10% delle Autostrade italiane : Un anno di cambiamenti. Il 2019 che verrà porterà con sé anche novità importanti sul settore autostradale, non solo per gli automobilisti delle tratte A24 e A25. Il ministro Danilo Toninelli, infatti, ha annunciato su Facebook di aver firmato i decreti grazie ai quali con l'anno nuovo "non scatterà nemmeno un centesimo di aumenti dei Pedaggi sul 90% delle autostrade italiane".Insomma, se nei giorni scorsi al Ministero dei Trasporti erano in ...

Sventato un attacco hacker ad aziende italiane di Auto e moto : Cybersecurity (Getty Images) Ricorda la sigla di un taxi, invece Roma225 è il nome affibbiato dagli analisti delle società di cybesecurity Cybaze e Yoroi all’attacco malware sferrato pochi giorni prima di Natale ad almeno due aziende italiane del settore auto e moto. Un’incursione “enigmatica”, di cui gli esperti di sicurezza informatica hanno diffuso i dettagli in un rapporto pubblicato qualche giorno fa, svelando il malware, che ...

Dai FiloBus ai FiloTIR : l'Italia prova l'Autostrada elettrica : Alzando gli occhi verso il cielo, e senza salire più di tanto con lo sguardo, il primo pensiero che passa per la testa è: 'tornano i FiloBus'. Sì, quei mezzi di trasporto persone che si attaccavano a ...

Arriva in Italia l'Autostrada elettrica per il trasporto pesante delle merci : Una rete autostradale elettrica per il trasporto 'pesante'. In Europa la sperimentazione è già reale, in Italia sta per cominciare. Alzando gli occhi verso il cielo, e senza salire più di tanto con lo ...

Auto - Punto e Panda le più rottamate dagli italiani nel 2018 : Punto e Panda sono le Auto più rottamate dagli italiani nel 2018. Lo dice l'Osservatorio sulla ricerca dell'Auto online del portale DriveK. Come rilevato a fine 2017, sono i due modelli di casa Fca a ...

