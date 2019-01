Astronomia | ecco il ritratto di Ultima Thule | il corpo celeste più lontano mai esplorato

Astronomia : arriva il picco delle prime stelle cadenti del 2019 - ecco come ammirare le Quadrantidi : Il 2019 inizia con le stelle cadenti di gennaio, lo sciame meteorico delle Quadrantidi, dette anche Bootidi in quanto sembrano sembrano irradiarsi a poca distanza dalla costellazione del Boote: il loro nome deriva da quello del Quadrante Murale, un’obsoleta costellazione cancellata dalle carte celesti e che si trovava tra le costellazioni di Ercole, Drago, Orsa Maggiore e Boote. Il picco è atteso tra il 3 ed il 4 gennaio, ed in genere ...

Astronomia - l’Italia dello spazio : ecco le più importanti scoperte scientifiche del 2018 : Dall’acqua liquida sotto i ghiacci di Marte alle onde gravitazionali: sono tanti gli avvenimenti scientifici del 2018 che hanno visto protagonista l’Italia. I ricercatori italiani hanno saputo distinguersi in tanti campi diversi: ad esempio, l‘astrofisica Marica Branchesi, che ha “ascoltato” le onde gravitazionali, è stata inserita tra le cento persone più influenti al mondo dalla rivista Time; la medaglia Fields ...

Astronomia : ecco la Cometa di Natale 46P/Wirtanen - sempre più luminosa : A corredo dell’articolo uno spettacolare scatto che ritrae la Cometa 46P/Wirtanen, immortalata da Stefano Meneguolo e Giuseppe Conzo del Gruppo Astrofili Palidoro, quando si trovava a 12 milioni di km dalla Terra l’8 dicembre scorso. 46P/Wirtanen è diventata sempre più luminosa nel corso delle ultime settimane e nelle notti di sabato 15 e domenica 16 dicembre dovrebbe essere abbastanza luminosa da essere osservata ad occhio nudo. Per ...

Astronomia : ecco come si sono formate le fasce di radiazione di Saturno : Attorno a Saturno e ad altri pianeti, compresa la Terra, le particelle cariche sono intrappolate nel campo magnetico e creano delle regioni attorno ai pianeti a forma di ‘ciambella’, note come fasce di radiazione. Quelle attorno alla Terra, ad esempio, sono conosciute come fasce di Van Allen, dove gli elettroni viaggiano ad una velocità prossima a quella della luce. Un team internazionale di scienziati della British Antarctic Survey, ...

Astronomia : stelle cadenti e Solstizio d’Inverno - ecco cosa ci riserva il mese di Dicembre 2018 : Dicembre è il dodicesimo mese dell’anno secondo il calendario gregoriano e il primo mese dell’inverno nell’emisfero boreale (dell’estate nell’emisfero australe). Scopriamo quali eventi astronomici ci riserva. Il Sole il 18 passa dalla costellazione dell’Ofiuco a quella del Sagittario. Si ricordi che il 21, alle ore 22:23 UTC (23:23 ora italiana) inizia ufficialmente l’inverno astronomico con il Solstizio ...

EnogAstronomia e spirito natalizio : ecco cosa fare in questa domenica "targata Cuneo" : Inizia a Fossano Domeniche a Teatro, spettacoli per i ragazzi e le loro famiglie . Si partirà domenica 25 novembre con L'omino del pane e l'omino della mela con I Fratelli Caproni, In programma ...

Astronomia : ecco la Galassia Triangolo - una meraviglia a 3 milioni di anni luce dalla Terra [FOTO] : Il suggestivo scatto a corredo dell’articolo è stato realizzato dal Gruppo Astrofili Palidoro ed ha come protagonista una Galassia distante quasi 3 milioni di anni luce dalla Terra. Si tratta della Galassia Triangolo M33, che si trova nella costellazione del Triangolo. Le riprese sono state effettuate da Paolo Marotta, collaboratore del Gruppo Astrofili Palidoro con un telescopio Rifrattore Evostar 80ED e Camera ASI-178mm color. Il ...

Astronomia : dalle stelle cadenti alle congiunzioni - ecco una panoramica del cielo di Novembre 2018 : Novembre è l’undicesimo mese dell’anno secondo il calendario gregoriano e il terzo mese dell’autunno nell’emisfero boreale (della primavera nell’emisfero australe). Scopriamo quali eventi astronomici ci riserva. Il Sole rimane nella costellazione della Bilancia fino al 23, poi passerà nello Scorpione. Nel corso del mese la durata del giorno diminuisce di circa un’ora. La Luna sarà in Novilunio il 7, in Primo Quarto ...

Astronomia : ecco il forte vento molecolare che blocca la formazione stellare : In uno studio pubblicato sulla rivista The Astrophysical Journal Letters, un team internazionale di astrofisici, tra cui anche ricercatori dell’Istituto Nazionale di Astrofisica (INAF), ha descritto un’inaspettata scoperta realizzata grazie al Gran Telescopio Milimétrico Alfonso Serrano (GTM) in Messico: l’esistenza di un potente vento di gas molecolare freddo in una galassia molto simile alla Via Lattea, situata a una distanza di 800 milioni di ...

Astronomia : Parker Solar Probe volta il suo sguardo verso “casa” - ecco il suggestivo scatto della Terra : L’avventura della Parker Solar Probe, destinata a esplorare i misteri della nostra stella, è iniziata pochi mesi fa. Durante il suo viaggio verso il Sole, Parker ha guardato verso ‘casa’, realizzando un suggestivo scatto della Terra. L’immagine – spiega Global Science – è stata acquisita dallo strumento WISPR (Wide-field Imager for Solar Probe) il 25 settembre 2018. La Terra, nello scatto a destra, appare come un piccolo oggetto ...

Astronomia : ecco IC 63 - la meravigliosa e inquietante “Nebulosa Fantasma” nella costellazione di Cassiopea : A circa 550 anni luce di distanza, nella costellazione di Cassiopea, si trova IC 63, una meravigliosa e allo stesso tempo inquietante nebulosa. Conosciuta anche come il “fantasma di Cassiopea”, IC 63 è modellata dalla radiazione proveniente da Gamma Cassiopeiae, una vicina stella variabile eruttiva che sta lentamente consumando la nube spettrale di polvere e gas. Questo fantasma celeste fa da sfondo perfetto per gli imminenti festeggiamenti di ...