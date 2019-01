Assalto con ruspa a portavalori a Bari

Bari - Assalto a portavalori : bloccato da 2 camion in fiamme e aperto con una ruspa : Hanno bloccato il furgone portavalori con due camion messi di traverso e incendiati. Poi lo hanno aperto utilizzando una ruspa e hanno rubato il contenuto, ancora ignoto. È la cronaca dell’assalto compiuto questo mattina verso le 7.30 a un portavalori dell’Ivri che stava percorrendo la statale 96, vicino a Mellitto nel Barese. Sull’accaduto indagano i carabinieri di Altamura. Il commando armato ha bloccato il mezzo che ...

Bari - Assalto con furgoni in fiamme Portavalori sventrato con una ruspa Foto : I malviventi sono entrati in azione con due furgoni messi di traverso sulla carreggiata, e poi incendiati, per evitare la fuga del mezzo blindato. Subito dopo hanno spaccato le pareti corazzate dell’automezzo con una ruspa, impossessandosi di quanto era a bordo

Assalto con ruspa a furgone portavalori a Bari : Un Assalto a un furgone portavalori è stato compiuto questa mattina dopo le 7 sulla strada statale 96 tra Altamura e Bari in località 'Mellitto', una strada molto trafficata a quell'ora. Per ...

Assalto a furgone portavalori con ruspe : Bari, 2 gen., askanews, - Assalto a un furgone portavalori con ruspe. La rapina è stata compiuta stamattina verso le 7.30 lungo la statale 96, nei pressi di Mellitto nel Barese. Dalle prime ...

Bari - Assalto con le ruspe a un portavalori sulla statale 96 : tir in fiamme e traffico deviato : Una rapina è stata compiuta verso le 7.30 ad un furgone portavalori dell'Ivri che stava percorrendo la statale 96, nei pressi di Mellitto nel Barese. Un commando armato ha bloccato il mezzo e per ...

Bari - Assalto con le ruspe a un portavalori sulla statale 96 : tir in fiamme e traffico deviato : Commando armato in azione alle 7,30 all'altezza di Mellitto: bloccata la statale per Altamura. A fuoco a due mezzi pesanti messi lungo la carreggiata per rallentare l'arrivo dei carabinieri

Bari - Assalto con furgoni in fiamme Portavalori sventrato con una ruspa : I malviventi sono entrati in azione con due furgoni messi di traverso sulla carreggiata, e poi incendiati, per evitare la fuga del mezzo blindato. Subito dopo hanno spaccato le pareti corazzate dell’automezzo con una ruspa, impossessandosi di quanto era a bordo

Assalto con le ruspe a un portavalori nel Barese - incendiati due mezzi - : Un commando armato è entrato in azione vicino a Mellitto, lungo la Strada Statale 96. Gli assalitori hanno bloccato il furgone e hanno ritardato l'arrivo delle forze dell'ordine incendiando due mezzi ...

Assalto con le ruspe a un portavalori nel Barese - incendiati due mezzi : Assalto con le ruspe a un portavalori nel Barese, incendiati due mezzi Un commando armato è entrato in azione vicino a Mellitto, lungo la Strada Statale 96. Gli assalitori hanno bloccato il furgone e hanno ritardato l’arrivo delle forze dell’ordine incendiando due mezzi pesanti. Indagano i carabinieri Parole ...

Inter-Napoli - l’Assalto degli ultrà minuto per minuto : il racconto di 7’ d’inferno : Da Napoli la Questura segnala i 150 tifosi in arrivo. Una pattuglia raggiunge i pullmini a scontri già iniziati. L’auto scura cambia corsia, travolge la vittima e riparte

Inter-Napoli - l’Assalto degli ultrà minuto per minuto : il racconto di 7 minuti d’inferno : Da Napoli la Questura segnala i 150 tifosi in arrivo. Una pattuglia raggiunge i pullmini a scontri già iniziati. L’auto scura cambia corsia, travolge la vittima e riparte

L'Assalto degli ultrà interisti con spranghe e bastoni ai bus napoletani : spunta un nuovo video. I pm : "È stato un combattimento" : Scene da una guerriglia. Tre minuti di scontri in mezzo alla strada a Milano: centinaia di ultrà che si affrontano con mazze, bastoni, bottiglie, fumogeni, cinghie, lanciandosi oggetti e cassonetti della spazzatura. Da una parte i napoletani arrivati a San Siro coi van (bloccati in mezzo alla carreggiata) e dall'altra gli interisti affiancati da ultrà gemellati di Varese e Nizza, autori dell'agguato ai tifosi ospiti. Gli incidenti ...

Inter-Napoli - morto ultrà investito da un suv nero durante scontri. «Pulmini presi d'Assalto. Stop trasferte nerazzurri e curva chiusa» : È morto il tifoso dell'Inter investito ieri in via Novara a Milano prima di Inter-Napoli. L'uomo si chiamava Daniele Belardinelli, 35 anni, originario di Varese, aveva ricevuto...

Inter-Napoli - morto ultrà investito da un suv durante scontri. «Pulmini presi d'Assalto. Stop trasferte nerazzurri e curva chiusa» : È morto il tifoso dell'Inter investito ieri in via Novara a Milano prima di Inter-Napoli. L'uomo si chiamava Daniele Belardinelli, 35 anni, originario di Varese, aveva ricevuto...