raisport.rai

: Tottenham facile sul Cardiff, ora è 2/o: Spurs sorpassano momentaneamente City che giocherà giovedì - fisco24_info : Tottenham facile sul Cardiff, ora è 2/o: Spurs sorpassano momentaneamente City che giocherà giovedì - salvione : Tottenham, tutto facile: 3-0 al Cardiff -

(Di martedì 1 gennaio 2019) Ildi Pochettino non stecca la prima partita del 2019. Gli Spurs superano in scioltezza con un netto 3-0 in trasferta ilnella gara valida per la 21/a giornata di Premier League. ...