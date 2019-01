Ronaldo e la scommessa sui rigori con Allegri | ' Sono pronto a mantenerla'

Blastingnews

: Juventus, Cristiano Ronaldo: 'La Champions League un sogno, non un'ossessione. E con Allegri ho fatto una scommessa… - FOXSportsIT : Juventus, Cristiano Ronaldo: 'La Champions League un sogno, non un'ossessione. E con Allegri ho fatto una scommessa… - Delirio897J : @MarzolaNicola @LittlePrinceCm8 E' un grande allenatore, ha sempre senso. Ovvio se si può prendere uno che ha vinto… - bwinItalia : ??? #JuveSamp Chi sarà il primo marcatore dell’incontro? Cristiano Ronaldo ?? 2.90 Dybala ?? 3.50 Quagliarella ?? 12.… -

(Di martedì 1 gennaio 2019) Cristiano, approdato sul pianeta Juventus in estate, ieri è stato insignito del riconoscimento come miglior sportivo portoghese del 2018 dal quotidiano "Record", al quale ha rilasciato una lunga intervista toccando un po' tutti gli aspetti della sua vita, da quello professionale a quello familiare.Nell'anno appena trascorso, il lusitano non è riuscito ad aggiudicarsi - com'è già accaduto per cinque volte nella sua carriera - il Pallone d'oro, vinto invece dall'ex compagno di squadra Luka Modric. È piuttosto scontato che gli sia dispiaciuto un po', anche se ha puntualizzato che per lui i premi individuali nonun'ossessione, ma piuttosto una conseguenza del buon lavoro svolto e dei risultati ottenuti sul campo, e per questo motivo lui ha la coscienza a posto. Poi le decisioni dei giudiciun altro discorso....