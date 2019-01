Presepi viventi e spettacoli teatrali per dare il benvenuto al 2019

Presepi viventi - spettacoli e concerti : gli eventi nel giorno di Santo Stefano : La tradizione dei Presepi viventi , con figuranti in abiti d'epoca a rievocare la Natività, ma anche i concerti , anche a tema natalizio, e gli spettacoli a teatro, senza dimenticare le occasioni offerte dai borghi 'vestiti a festa' per le festività natalizie. Di certo le proposte non mancano, per chi è alla ricerca di eventi per trascorrere ...

Presepi viventi 2018-2019 : dove visitarli in Sicilia - Puglia - Campania - Marche - Umbria - Lazio e Toscana : Se siete interessati per questo 2018 a vivere le emozioni della notte di dei tempi con un presepe vivente, è utile avere qualche informazione in più per quelli più importanti delle regioni Sicilia, Puglia, Campania,Marche, Umbria, Lazio e Toscana. I Presepi Viventi del 2018-2019 in Sicilia I colori brulli del territorio Siciliano in inverno offrono un perfetto scenario per quanto riguarda la rappresentazione della città di Betlemme nella notte ...