Il rapper Gue' Pequeno e Franco Ricciardi in Piazza Castello sabato 5 Novembre

Emis Killa a Valencia per l’ultimo appuntamento del Motomondiale : il rapper special guest del box Aprilia [VIDEO] : Emis Killa vola a Valencia in occasione dell’ultimo appuntamento di stagione del Motomondiale: il rapper si diverte sul circuito Ricardo Tormo Emis Killa, ospite della scuderia Aprilia, si è recato a Valencia dove si è tenuto l’ultimo appuntamento del Motomondiale. Il rapper ha assistito alle tre gare (MotoGp, Moto2 e Moto3) che hanno caratterizzato la giornata sul circuito Ricardo Tormo ed in compagnia di Max Biaggi ha ...