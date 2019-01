Il 90 | 5% della plastica non viene riciclato | la statistica annuale del 2018 scuote la

A Reggio Emilia il seminario conclusivo del progetto LILT 5X1000 : “Cambiare stili di vita non salutari per la prevenzione della malattia neoplastica” : Si tiene oggi, presso Luoghi di prevenzione al Campus San Lazzaro di Reggio Emilia, il seminario conclusivo del progetto LILT 5×1000 “Cambiare stili di vita non salutari per la prevenzione della malattia neoplastica”, evento realizzato da Ausl Reggio Emilia, LILT Nazionale, con la partecipazione di Ausl Bologna, Università di Modena e Reggio, Società Italiana Nutrizione Umana e delle Sezioni Provinciali LILT di Reggio Emilia, Bologna, ...

Indonesia - la foto della balena "mangiata" dalla plastica fa il giro del mondo : Complessivamente, nel mondo, ogni 365 giorni finiscono in mare circa 8 milioni di tonnellate di rifiuti. 'Praticamente un camion al minuto', la metafora utilizzata da un recente rapporto di ...

Ambiente : incentivi ai pescatori per il recupero della plastica : ... oltre alla stessa Regione anche i Comuni devono essere parte attiva in questo processo, sviluppando ulteriormente la raccolta differenziata e tutta quella filiera dell'economia circolare che possa ...

Da collante a etichetta - 4 buone idee sul riciclo della plastica : Premiare la ricerca per innovare e arricchire le proposte di utilizzo degli imballaggi in plastica raccolti e riciclati. Stimolare creatività e intelligenze per la miglior gestione degli imballaggi dalla progettazione al fine vita, al riciclo e agli innovativi utilizzi del materiale riciclato. Alla chiamata di idee promossa da Corepla con la call avviata a gennaio “Alla ricerca della plastica perduta” hanno partecipato numerosissimi ...

Plastica - il Wwf : “Il voto del Parlamento Ue per la messa al bando della monouso è un passo importante” : Per difendere l’ambiente e in particolare gli oceani l’uso della Plastica va ridotto e va eliminato l’utilizzo dei prodotti usa e getta. Il voto del Parlamento europeo per la messa al bando della Plastica monouso è un primo e importantissimo passo per cercare di arginare gli effetti di un materiale che è diventato il killer dei mari: l’usa e getta di Plastica rappresenta oltre il 50% del marine litter (si arriva al 70% se si includono anche gli ...