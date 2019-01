Evento per famiglie in Fondazione Bml per la Befana

Botti - 216 feriti. Grave donna a BenEvento. Ragazzo perde la mano a Bardonecchia : Per il sesto anno non ci sono stati morti a causa dei Botti di Capodanno, ma il numero dei feriti è risultato in lieve aumento: 216, di cui 44 ricoverati, a fronte dei 212 dello scorso anno. È quanto emerge dal bilancio della polizia di Stato. A Bardonecchia un 19enne residente nel Torinese ha perso una mano ed è rimasto Gravemente ferito a una cos...

Botti - grave donna per un razzo a BenEvento. Ragazzo perde la mano a Bardonecchia : A Bardonecchia ha perso una mano ed è rimasto gravemente ferito a una coscia un 19enne residente nel Torinese. Si trovava da un locale a Campo Smith quando è rimasto ferito dall’esplosione di un petardo. Trasportato con l’elisoccorso al Cto di Torino, non è in pericolo di vita. È invece in prognosi riservata una donna di 37 anni di Sant’Agata de’ G...

"Capodanno dei Bambini" - Verona. Per la prima volta - nella città scaligera - un Evento ad hoc - "per i nostri piccoli". : Dal piccolo schermo, al palcoscenico di piazza San Zeno, apriranno uno spiraglio, sul mondo delle loro storie fantastiche, i personaggi più amati di Rai Yo Yo: Lorenzo Branchetti, meglio conosciuto ...

GIUSEPPE MATARAZZO - PEDOFILO UCCISO A BENEvento/ Il mandante è il padre del 15enne che si suicidò per abusi : Arrestate due persone accusate di aver UCCISO GIUSEPPE MATARAZZO, un PEDOFILO appena scarcerato lo scorso luglio ecco di cosa si tratta

BenEvento - due arresti per l’omicidio di un pedofilo : “Il mandante è la famiglia della vittima” : Due uomini sono stati arrestati per l’omicidio di Giuseppe Matarazzo, il pastore di 45 anni residente a Frasso Telesino, ucciso a colpi di pistola lo scorso 19 luglio, dopo essere stato scarcerato a seguito di una condanna a 11 anni e 6 mesi per abusi su una ragazza quindicenne, impiccatasi a un albero il 6 gennaio del 2008. I carabinieri del comando provinciale di Benevento – in esecuzione di un’ordinanza di custodia cautelare in ...

Pedofilo ucciso a BenEvento. Per la procura i mandanti sono i familiari di una 15enne morta suicida : "L'omicidio di Giuseppe Matarazzo è stato sicuramente su commissione e i due arresti di oggi sono solo l'inizio perché le indagini vanno avanti alla ricerca di un eventuale intermediario e dei mandanti". Lo ha detto il procuratore di Benevento, Aldo Policastro, sui due arresti per l'omicidio del Pedofilo ucciso a distanza di un mese dalla sua uscita dal carcere. I 'mandanti' dell'omicidio, secondo la procura, sono proprio da ...

Finalborgo : un grande Evento collettivo per ricordare De Andrè : Nel ventesimo anniversario della scomparsa del grande Fabrizio De Andrè l' 11 gennaio 2019 ore 21,00 presso l'Auditorium Santa Caterina di Finalborgo, i cantanti e i musicisti della Società ...

Sci di fondo – Tutto pronto per il Tour de Ski : Federico Pellegrino tra i più attesi - le parole dell’azzurro alla vigilia del grande Evento : Pellegrino si carica alla vigilia del Tour de Ski: “Subito due sprint per lasciare il segno” Federico Pellegrino è fra i più attesi al via del Tour de Ski che scatta sabato 29 dicembre da Dobbiaco con una sprint a tecnica libera. Il vicecampione olimpico nella sprint sarà fra i favoriti nella specialità a lui più cara che aprirà il torneo, oltreTutto in tecnica libera, sulla pista in cui si è già imposto nel 2015, e avrà ...

Miley Cyrus e Liam Hemsworth si sono sposati/ Video e foto : tutti in Tennessee per l'Evento - anche la cicogna? : Miley Cyrus e Liam Hemsworth matrimonio, foto e Video delle nozze della coppia: arriva la cicogna entro l'estate per la coppia?

Ingv pubblica comunicato sull'intensa scossa di stanotte sull'Etna : nel 1800 Evento superiore al 6° : L'Ingv, istituto nazionale di geofisica e vulcanologia italiano, ha emesso un comunicato relativo alla intensa scossa di terremoto che nella notte ha colpito l'Etna e tutto il catanese, provocando...