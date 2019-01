Ciclismo | Gianni Moscon | ‘Ho capito cosa mi serve per andare forte | non devo strafare’

Blastingnews

(Di martedì 1 gennaio 2019) Il 2019 potrebbe essere l’anno della definitiva consacrazione per. Il corridore trentino ha ricevuto l’investitura come leader per le classiche di primavera dal Team Sky e si sta preparando anche ad un Giro d’Italia da vivere come grande protagonista.ha ripreso ad allenarsi da più di un mese con la convinzione data da uno scorcio finale di 2018 che lo ha rimesso sui giusti binari dopo un periodo turbolento e con pochi risultati. Il 24enne della Val di Non si è detto tranquillo anche per il futuro della squadra, che al termine della stagione che sta per iniziare vedrà uscire di scena lo sponsor Sky., niente voglia di strafare Se la scorsa stagione è stata un’altalena di emozioni e di risultati contrastanti per, il 2019 sembra promettere il salto di qualità tra i più grandi campioni delmondiale per il giovane corridore trentino. Un ...