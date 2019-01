Capodanno in tv | la Rai doppia Mediaset

Concerto Capodanno a Vienna : diretta Rai e in streaming online su RaiPlay : Oggi, martedì 1° gennaio, appuntamento da non perdere alle ore 13.30 con il classico Concerto di Capodanno da Vienna. Trattasi di uno degli eventi che da anni, ormai, contraddistingue il palinsesto della seconda rete della tv di Stato durante la prima giornata dell'anno. L'evento si potrà seguire non soltanto in televisione ma anche in streaming online grazie al sito web RaiPlay, che vi permetterà di vedere l'evento in qualunque momento lo ...

Raid di Capodanno nel Napoletano : incendiata telecamera della chiesa : Raid vandalico nella notte di Capodanno ai danni della chiesa di Santa Maria della Stella, a Casoria. Completamente distrutta dalle fiamme una telecamera per la videosorveglianza, che inquadra l'...

Capodanno - disastro Mediaset negli ascolti : Amadeus e L'anno che verrà su Raiuno doppiano Federica Panicucci : Brinda solo L'anno che verrà, che straccia Capodanno in musica negli ascolti. Raiuno doppia Canale 5 a Capodanno e inizio 2019 da incubo per Mediaset, che incassa la pesante sconfitta dello show condotto da Federica Panicucci in diretta da Bari per la notte del 31 dicembre: share del 16,7%, con 2,42

Concerti di Venezia e Vienna - il Capodanno 2019 in musica sulla Rai (anche in HD) : Myung-Whun Chung dirigerà la sedicesima edizione del Concerto di Capodanno al Teatro La Fenice. Al pluripremiato maestro coreano si affiancheranno quattro acclamati solisti: i soprani Nadine Sierra e Serena Gamberoni, i tenori Francesco Meli e Matteo Lippi; insieme all’Orchestra e Coro...

Concerti di Capodanno 2019 in tv - con la Fenice di Venezia su Rai 1 e Vienna su Rai 2 : Il Concerto di Capodanno in tv si rinnova anche per il 1 gennaio 2019 con il doppio appuntamento in diretta da Venezia su Rai 1 dalle 12.20 e in differita da Vienna su Rai 2 alle 13.30. Il Concerto di Capodanno 2019 di Venezia: orari e programma Partiamo dal Concerto di Capodanno in diretta dal Teatro La Fenice di Venezia, in onda su Rai 1 alle 12.20, ovvero per la seconda parte del programma. A dirigere l'Orchestra della Fenice c'è il ...

L’anno che verrà : tutti gli ospiti del Capodanno di Rai1 con Amadeus : L'Anno che verrà Amadeus è pronto per brindare a L’anno che verrà. In diretta su Rai 1 da Piazza Vittorio Veneto a Matera, capitale europea 2019 della cultura, il conduttore di Ravenna festeggerà l’arrivo del nuovo anno con tantissimi artisti ed avrà al suo fianco il comico Sergio Friscia e la ballerina Samanta Togni. A partire dalle 21.00 di stasera, il pubblico assisterà ad uno show chiamato a regalare musica, divertimento, allegria ed ...

In TV la Sera di Capodanno su Rai 1 : L'Anno che verrà : Il Programma di Capodanno di Rai 1 con Amadeus e tanti grandi nomi della musica. Ecco tutti gli ospiti.

L'anno che verrà - le anticipazioni : ecco gli ospiti di Amadeus per il Capodanno di Raiuno : Il Capodanno su Raiuno si festeggia con la nuova edizione de L'anno che verrà. La lunga notte di San Silvestro sulla rete ammiraglia della Rai anche per quest'anno sarà affidata ad Amadeus. Tra gli ospiti della serata ci saranno Red Canzian dei Pooh, Malika Ayane, Fausto Leali, Ivana Spagna e ancora