Capodanno | a Roma oltre 160 interventi dei vigili del fuoco | cassonetti in fiamme

Capodanno - feriti per i botti a Napoli e nel milanese. A Roma incendi causati da petardi : Non manca la cronaca nera. Nella notte dei botti, una bomba carta ha provocato un'esplosione che ha sradicato il bancomat della filiale del Banco di Napoli al corso Campano di Giugliano, in provincia ...

L'anno che verrà - Capodanno Rai1/ Diretta e ospiti - video : romanticismo con Malika Ayane : L'anno che verrà è lo show di Capodanno di Raiuno: Amadeus, in Diretta da Matera, accoglie il 2019. Sul palco anche il romantiscimo di Malika Ayane.

Supermercati aperti a Capodanno/ 31 dicembre-1 gennaio - negozi a Roma - Milano e Torino : dove fare shopping : Supermercati aperti a Capodanno 31 dicembre e 1 gennaio. Aperture negozi a Roma, Milano e Torino: dove fare shopping. Ultime notizie

Spray urticante a Capodanno - il prefetto di Roma : il divieto funziona solo come deterrente : Una misura che vale in tutti i luoghi dove si svolgono gli spettacoli di Capodanno, a partire da piazza San Marco. Stessa storia per Milano . Niente petardi, fuochi d'artificio, bottiglie in vetro e ...

Capodanno d’amore per Cristiano Ronaldo e la sua Georgina : vacanza romantica - con dedica… italiana - per CR7 [FOTO] : Georgina Rodriguez e Cristiano Ronaldo sempre più innamorati: la bella coppia vola a Dubai per salutare l’anno vecchio e dare il benvenuto al 2019 tra baci e dediche romantiche Manca poco per il conto alla rovescia della notte di San Silvestro, al termine del quale si festeggerà per l’inizio di un nuovo anno. Tutto il mondo è pronto per dire addio al 2018 e dare il benvenuto al 2019, nella speranza che sia un anno migliore di ...

Concerti Capodanno a Milano - Roma - Napoli - Bari : tra gli ospiti Irama - Nek e Il Volo : Il Capodanno 2019 è ormai alle porte e anche quest'anno saranno milioni gli Italiani che attenderanno l'arrivo del nuovo anno in piazza. A Milano, Napoli, Roma, Bari si svolgeranno dei Concerti live, nei quali si esibiranno numerosi artisti della scena italiana tra cui Irama, ma anche Benji e Fede, idoli delle teenager. Alcuni di questi Concerti potranno essere seguiti anche in diretta televisiva sulla generalista Rai e su Mediaset. Capodanno ...

Botti di Capodanno vietati a Roma. Sequestri in tutta Italia : Feste in piazza ma senza sparare Botti, almeno nella capitale, dove il sindaco Raggi ha deciso lo stop. Divieti anche a Torino e Venezia. Forze dell'ordine in prima linea nel sequestro di fuochi ...

Roma - Capodanno 2019 : ecco gli eventi da non perdere : Dopo Firenze , Milano e Napol i ecco allora il calendario di eventi e spettacoli per chi passa il Capodanno a Roma. L'appuntamento clou sarà il classico concertone al Circo Massimo di cui saranno ...

Roma Capodanno 2019 eventi : le feste da non perdere : Roma Capodanno 2019: tantissimi eventi nella Capitale. Fra cenoni, discoteca, musica dal vivo e spettacoli, c'è davvero l'imbarazzo della scelta. Ecco una selezione delle feste da non perdere nella notte di San Silvestro a Roma. > Capodanno, i riti scaramantici e le tradizioni in Italia

Capodanno a Roma - le prove degli acrobati al Circo Massimo : Iniziato il conto alla rovescia per la Festa di Roma per il Capodanno 2019: manca poco all'evento al Circo Massimo che prenderà il via dalle 21 del 31 di dicembre. E gli artisti sono al lavoro per le ...

Capodanno a Roma - concerti - spettacoli e appuntamenti per salutare il 2018 : Dureranno 24 ore i festeggiamenti per il nuovo anno. Coinvolto tutto il centro che sarà per l'occasione pedonale. Tanta musica e numerose performance dedicate al tema del primo sbarco sulla Luna

Capodanno sicuro - a Roma divieto di botti e fuochi d'artificio : sindaco firma l'ordinanza : La sindaca di Roma Virginia Raggi ha firmato l'ordinanza che vieta l'utilizzo di petardi, botti e artifici pirotecnici in occasione dei festeggiamenti di fine anno. Il provvedimento prevede il divieto ...

Capodanno a Roma : il sindaco vieta petardi - botti e artifici pirotecnici : E’ arrivata la firma del sindaco Virginia Raggi. Il primo cittadino Romano ha firmato l’ordinanza che vieta l’utilizzo di petardi,

Capodanno in musica : la Romagna si trasforma in un grande festival musicale : ... dal grande successo di 'Laura non c'è', ha venduto oltre 10 milioni di copie in tutto il mondo. Al Palacongressi di Bellaria la serata inizia alle 21.30: saliranno sul palco Federico Angelucci , che ...