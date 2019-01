Botti Capodanno | 37 feriti nel Napoletano Grave un ragazzo a Milano

Capodanno - ignorato ovunque il divieto di Botti e petardi : 37 feriti a Napoli - un ragazzo perde una mano nel Milanese : In aumento gli interventi dei Vigili del Fuoco: 160 solo a Roma, decine i roghi di cassonetti e rifiuti

37 feriti a Napoli per i Botti di Capodanno - ma nessuno da colpo d'arma da fuoco : Sono in totale 37 i feriti tra Napoli e la sua provincia durante la notte di San Silvestro, e tutti hanno riportato lesioni da scoppio di petardi o altri artifizi esplodenti. Per il primo anno dunque, nel capoluogo partenopeo non si registra il ricovero in pronto soccorso di persone ferite da colpi di arma da fuoco esplosi per 'festeggiarè l'anno nuovo. In città sono 23 le persone che sono ricorse alle cure dei medici, di ...

Capodanno - feriti per i Botti a Napoli e nel milanese. A Roma incendi causati da petardi : Non manca la cronaca nera. Nella notte dei botti, una bomba carta ha provocato un'esplosione che ha sradicato il bancomat della filiale del Banco di Napoli al corso Campano di Giugliano, in provincia ...

Capodanno : 658 interventi vigili fuoco per Botti e incendi : Sono stati 658 gli interventi dei vigili del fuoco riconducibili ai festeggiamenti di Capodanno, in leggero aumento rispetto allo scorso anno quando furono 519. Il numero maggiore di chiamate anche quest’anno nel Lazio 171 (114 lo scorso anno), poi la Lombardia con 88, la Campania con 86, l'Emilia Romagna con 76 e la Toscana con 52. Anche quest’anno nessun intervento in Sardegna. I vigili del fuoco sono ...

Botti di Capodanno - a Napoli inquinamento da diossina pari a 120 inceneritori in un anno : Oltre ad essere pericolosi e talvolta mortali per uomini e animali, i Botti di Capodanno sono una fonte spaventosa di inquinamento da diossina, polveri sottili, metalli. Il dato impressionante diffuso dal 'Corriere della Sera' in un articolo incentrato sull'inutilità dei Botti, praticamente racconterebbe un disastro ambientale che si ripete ogni anno in tutta Italia a cominciare da Napoli, città che ha il primato in fatto di esplosioni ...

Meglio soli (e ubriachi) che male accompagnati : Andy Murray e il suo Capodanno con qualche Bottiglia di troppo [FOTO] : Andy Murray ha deciso di festeggiare l’addio al 2018, definito un anno ‘di merda’, in compagnia di una serie di bottiglie di birra e champagne. Come si dice… Meglio soli (e ubriachi) che male accompagnati no? “Cosa fai a Capodanno?”, se avreste avuto modo di rivolgere tale domanda ad Andy Murray vi avrebbe risposto con un insulto probabilmente (e non solo lui!). Per il tennista britannico il 2018 è stato ...

Le bombe di Capodanno - i Botti di mercato : Samp - Genoa e Torino tentano il colpo - il Bologna adesso chiude per il difensore : Le bombe di Capodanno, il calciomercato si prepara ad entrare nel vivo e gli ultimi giorni ed ore del 2018 hanno regalato importanti trattative. Il primo botto è stato messo a segno dalla Fiorentina, è fatta per l’arrivo di Luis Muriel, l’ormai ex Siviglia ha trovato l’accordo con i viola, niente da fare per il Milan che ha deciso di virare su Manolo Gabbiadini, proprio ex obiettivo della Fiorentina. Il Genoa alla ricerca ...

Capodanno - quali sono gli effetti dei Botti illegali? Ve lo spiegano Lillo e Greg nel nuovo (divertente) spot della Polizia : È iniziato il countdown per i festeggiamenti di Capodanno. Anche quest’anno la Polizia di Stato è impegnata nella campagna d’informazione e sensibilizzazione sull’uso corretto e consapevole dei fuochi artificiali, con due testimonial d’eccezione: gli attori Lillo & Greg, che hanno prestato il loro volto e la loro ironia per scoraggiare l’utilizzo dei botti illegali. Negli ultimi cinque anni durante la notte di ...

Campidoglio : a Capodanno vietati Botti e fuochi d’artificio : Roma. Ordinanza sindaca per tutelare l’incolumità dei cittadini e garantire la sicurezza negli eventi di piazza. La sindaca di Roma Virginia Raggi ha firmato l’ordinanza che vieta l’utilizzo di petardi, botti e artifici pirotecnici in occasione dei festeggiamenti di fine anno. Il provvedimento prevede il divieto assoluto di usare materiale esplodente come fuochi artificiali, razzi e giochi pirotecnici: sarà in vigore dalle 00.01 del 31 ...

Christian De Sica contro i Botti di Capodanno : “Un petardo mi ha causato un distacco della retina” : Insieme a Massimo Boldi l'attore è testimonial 2018 della campagna lanciata dalla Polizia di Stato: le sue parole nel video...

Capodanno 2019 e Botti. Da Milano a Palermo - tutti i divieti : Uso di fuochi d'artificio limitato un po' dappertutto. Quasi ovunque sarà vietato il possesso di spray urticanti. La mappa città per città

Botti di Capodanno vietati a Roma. Sequestri in tutta Italia : Feste in piazza ma senza sparare Botti, almeno nella capitale, dove il sindaco Raggi ha deciso lo stop. Divieti anche a Torino e Venezia. Forze dell'ordine in prima linea nel sequestro di fuochi ...

Capodanno - le città che vietano i Botti : Capodanno 2019: i concerti in piazza del 31 dicembre2. Vinicio Capossela - Roma3. Benji & Fede - Bari4. Baby K - Firenze5. Francesco Renga - Firenze6. Francesco Gabbani - Milano7. Antonello Venditti - Otranto8. Gianna Nannini - Castelsardo9. Måneskin - Olbia10. «L' Anno che verrà» - Matera11. Max Gazzè - Salerno12. Clementino - Salerno13. I Ministri - Prato14. J-Ax - Pescara15. Nek - Rimini16. The Kolors - Sanremo17. Subsonica - ...

Botti a Capodanno - Salvini sui social : “Divertitevi ma usate la testa” : “Domani sera divertitevi ma usate la testa, garantendo l’incolumità vostra, delle persone e degli animali“. Lo scrive su Twitter il ministro dell’Interno, Matteo Salvini, commentando il maxi sequestro di Botti di Capodanno a Firenze. “In generale – ha sottolineato Salvini in un post su Facebook – la Guardia di Finanza ha effettuato nei giorni scorsi oltre 700 interventi su esplosivi e fuochi ...