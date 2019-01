Al Bano e Romina Power trionfano al concerto di Capodanno in Polonia

Blastingnews

(Di mercoledì 2 gennaio 2019) AlCarrisi enella notte dihanno tenuto unin, esattamente a Zakopane.Nelle ore prima dell’evento, una delle tante fanpage dedicate ai due artisti aveva scaldato gli animi publicando un video dei due ex coniugi insieme. Attraverso il suo profilo Instagram dove l’artista statunitense è sempre molto attiva, laha mostrato alcune scene nel backstage. Nel video pubblicato Alsi dirigono davanti al pubblico per poi iniziare l’esibizione. Inoltre, nel filmato anche se breve viene ripresa una scena piuttosto ironica. Alnel dirigersi verso il centro della scena si è girato dolcemente per vedere se la sua ex moglie lo stava raggiungendo. Visibilmente emozionata, laha accennato: “Sono qua”....