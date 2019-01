2019 | un nuovo anno di atletica

2019 : ecco chi è il primo nato in Italia nel nuovo anno - arrivato un secondo dopo mezzanotte : La ‘gara’ per il primo nato dell’anno vede per ora in testa Michele Lario, venuto alla luce con un parto spontaneo esattamente un secondo dopo la mezzanotte all’Ospedale San Carlo di Potenza. Con ben 4 chili di peso e 50 centimetri di lunghezza il neonato ha regalato a mamma Laura e papà Antonio un Capodanno indimenticabile. La clinica Santa Famiglia di Roma ha invece reso nota la nascita, 50 secondi dopo lo scoccare ...

Buon Anno 2019! Dal 45 a.C. ai giorni nostri - ecco perché il primo giorno del Nuovo Anno si festeggia l’1 Gennaio : Siamo vicinissimi all’inizio del 2019, che scoccherà tra qualche ora, alla mezzanotte dell’1 Gennaio. Ovviamente è tutto un fermento di feste, celebrazioni e Buoni propositi, ma vi siete mai chiesti perché festeggiamo il CapodAnno proprio l’1 Gennaio? ecco come è iniziato tutto nel 45 a.C. e come la tradizione è giunta ai giorni nostri. Il calendario giuliano “All’epoca, il calendario romano che veniva osservato aveva solo 10 mesi, quindi l’1 ...

Auguri! Buon Capodanno 2019! Felice Anno Nuovo! Ecco IMMAGINI - GIF - VIDEO - FRASI e CITAZIONI : 1/86 ...

Un Ponte nuovo per il 2019 - questo l'Augurio del Cardinale Angelo Bagnasco a Genova e all'Italia : Intervista in esclusiva all'Arcivescovo di Genova. Ponte Morandi, Europa, migranti, Africa: tanti i temi toccati dall'alto prelato -

Auguri Capodanno 2019 - Felice anno nuovo/ Frasi e immagini : video da condividere con i cari e sui social

Cosa vorrei dal 2019. Un programma politico per il nuovo anno : Una lista di dieci desideri per il nuovo anno. 1) Che vada in crisi al più presto il governo Salvimaio. Una buona occasione potrebbe essere offerta dal voto sull’autonomia delle Regioni. Speriamo accada al più presto, possibilmente ancora prima delle elezioni europee. Diamo modo ai Cinquestelle di sviluppare gli elementi migliori della loro identità abbandonando il soffocante e mortifero abbraccio con Salvini. 2) Che Matteo Orfini la ...

Scuola - mobilità docenti e ATA ultime notizie : firmato nuovo CCNI 2019/2022 : ultime notizie sul Contratto integrativo di mobilità per il triennio 2019/2022 che riguardano la sottoscrizione dell’ipotesi di contratto, avvenuta oggi, 31 dicembre. Il sindacato Flc-Cgil ne ha dato notizia attraverso una nota pubblicata sul sito ufficiale. Scuola, mobilità docenti, educatori e personale ATA: sottoscritto nuovo contratto triennale 2019/2022 L’accordo sul testo del nuovo contratto relativo alla mobilità del personale ...

Sci alpino - Coppa del Mondo 2019 : il nuovo anno si apre con il City Event di Oslo : La Coppa del Mondo di sci alpino riparte immediatamente nel 2019, visto che nella giornata di domani si terrà ad Oslo il City Event. Si tratta di uno slalom parallelo su un tracciato di gara che sarà lungo 180 metri, dotato di 18 porte e di un salto. In questo particolare format un atleta gareggerà sul tracciato rosso, l’altro su quello blu in un tabellone di tipo tennistico ad eliminazione. A gareggiare, sia al maschile sia al femminile, ...

La volta di Huawei P Smart 2019 : cosa propone il nuovo entry-level : Un piccolo gioiello il nuovo Huawei P Smart 2019, dotato di un piccolo notch a goccia e di angoli morbidi e sinuosi, come avviene ormai da tempo per la serie P. Le specifiche tecniche del device pure potrebbero trovare diversi consensi: schermo FullView LCD da 6.21 pollici e risoluzione FullHD (2340 x 1080 pixel), processore Kirin 710, 3GB di RAM, 64GB di storage (espandibile tramite microSD fino a 512GB), doppia fotocamera posteriore da 13 + ...

Basket - Eurolega 2019 : Jasmin Repesa nuovo allenatore del Buducnost. Subito sfida con Milano : Jasmin Repesa è il nuovo allenatore del Buducnost ed il calendario porterà Subito ad una sfida particolare per il tecnico croato. Infatti il 3 Gennaio ci sarà il match al Forum contro l’Olimpia Milano, sua ex squadra e con la quale ha vinto anche lo Scudetto nella stagione 2015-2016. La squadra montenegrina è attualmente al penultimo posto in Eurolega e al quarto nella Lega Adriatica. Risultati che hanno portato la società ad esonerare il ...

Felice Anno Nuovo! Auguri di Buon Capodanno 2019! Ecco le più belle FRASI - CITAZIONI e PROVERBI per la notte di San Silvestro : Felice Anno Nuovo! Dopo la notte di San Silvestro, il CapodAnno è simbolo di un nuovo capitolo che sta per iniziare, con tutto quel che ne consegue, tra cui molti Buoni propositi. Sono tanti anche i rituali scaramantici per il primo dell'Anno che spesso vengono rispettati come quello di vestire biancheria intima di colore rosso o di gettare dalla finestra oggetti vecchi o inutilizzati.

Felice Anno Nuovo! Auguri di Buon Capodanno 2019! Ecco i VIDEO più divertenti e significativi per la notte di San Silvestro : Felice Anno Nuovo! Dopo la notte di San Silvestro, i CapodAnno è un giorno carico di significato, un nuovo capitolo che sta per iniziare, con tutto quel che ne consegue, tra cui molti Buoni propositi. Sono tanti anche i rituali scaramantici per il primo dell'Anno, come quello di vestire biancheria intima di colore rosso o di gettare dalla finestra oggetti vecchi o inutilizzati. In Spagna c'è la tradizione di mangiare alla mezzanotte

Anno nuovo - stesso Fisco : dal canone Rai al bollo auto - le scadenze di gennaio 2019 : Il rientro dalle feste natalizie non sarà poi così traumatico, almeno dal punto di vista fiscale. Ma dal 15 gennaio in poi...