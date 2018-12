Renault Espace - Primo avvistamento del restyling

Renault Espace 2018 - la prova di GQ : Espace , cioè spazio. Un concetto che diventa il nome scelto dalla Renault per commercializzare la prima auto “monovolume” della storia. Siamo nel 1984 e non si era mai vista una cosa del genere. Una vettura capace di ospitare sette passeggeri in una lunghezza di soli 4,25 metri. Un’idea che avrebbe fatto scuola e che sarebbe stata di ispirazione per quasi tutti gli altri marchi presenti sul mercato. Renault non ha mai smesso di credere ...

Renault : un top di gamma unico e nuovi motori per Talisman - Espace e Kaleos [FOTO] : Il Gruppo Renault introduce su Talisman e su Espace una nuova generazione di motori benzina e diesel Per rispondere alle esigenze dei suoi clienti, il Gruppo Renault offre un top di gamma unico , che copre tutti i segmenti del mercato con il crossover Espace , il SUV Koleos, la Talisman nelle versioni Berlina e Sporter. Questi veicoli propongono prestazioni arricchite a tutti i livelli. Il Gruppo Renault introduce su Talisman – Berlina e ...

Renault Espace - Al volante della Initiale Paris Blue dCi 200 CV : Prima dellinevitabile maquillage di metà carriera, per la Renault Espace arriva un secondo aggiornamento sottocutaneo. determinato dal nuovo turbodiesel di 2 litri. Si chiama Blue dCi, ovviamente è in sintonia con le norme Euro 6D Temp ed è proposto in varianti da 160 e 200 CV, solo in abbinamento con il cambio a doppia frizione a sei marce.Turbodiesel per tutta lAlleanza. Il nuovo motore manda in pensione tutti i turbodiesel con cui era ...