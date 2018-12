Mattarella | discorso di fine anno | “Sicurezza si realizza se garantita la convivenza

ilfattoquotidiano

: #Quirinale: questa sera alle ore 20.30 il tradizionale #discorso di fine anno del Presidente #Mattarella a reti uni… - Quirinale : #Quirinale: questa sera alle ore 20.30 il tradizionale #discorso di fine anno del Presidente #Mattarella a reti uni… - Quirinale : Rivedi il discorso di fine anno del Presidente #Mattarella, il video integrale ?? - DavidSassoli : C'è il discorso di fine anno di un gigante, Sergio #Mattarella. Bisognerebbe rispettarlo: per la persona che è e l'… -

(Di lunedì 31 dicembre 2018) Il bisogno di sicurezza che nasce dalla difesa dei “valori positivi della”. Ma anche dalle “garanzie di lavoro, istruzione e attenzione per giovani e anziani”. Poi la necessità di unità e compattezza come comunità. Quindi la legge di Bilancio licenziata in tempo che permette ora di guardare con fiducia al futuro, a patto che si garantisca un adeguato confronto in Parlamento. E gli auguri finali che ha rivolto “a tutti gli italiani, in patria o all’estero”. Ma non solo: “Auguro buonai cinque milioni di immigrati che vivono, lavorano, va scuola, praticano sport, nel nostro Paese”. Il presidente della Repubblica Sergioè intervenuto a reti unificate davanti alla nazione per il suo quartodi“La vera sicurezza si, con efficacia, preservando e garantendo i valori positivi ...