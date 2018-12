Mattarella agli italiani | serve unità | infrazione Ue scongiurata rafforza la fiducia

Mattarella - discorso di fine anno : “Sicurezza si realizza se garantita la convivenza. Auguri agli italiani e agli immigrati” : Il bisogno di sicurezza che nasce dalla difesa dei “valori positivi della convivenza”. Ma anche dalle “garanzie di lavoro, istruzione e attenzione per giovani e anziani”. Poi la necessità di unità e compattezza come comunità. Quindi la legge di Bilancio licenziata in tempo che permette ora di guardare con fiducia al futuro, a patto che si garantisca un adeguato confronto in Parlamento. E gli Auguri finali che ha rivolto ...

Mattarella - il messaggio agli italiani di fine anno : il testo integrale del discorso del Presidente : Sono rimasto colpito da un episodio di cronaca recente, riferito dai media. Una signora di novant'anni, sentendosi sola nella notte di Natale, ha telefonato ai Carabinieri. Ho bisogno soltanto di ...

Mattarella agli italiani : serve unità - condividere diritti e doveri : In serata attesi anche il contro-discorso di Beppe Grillo e un messaggio di auguri ai simpatizzanti della Lega del vicepremier Matteo Salvini...

Gagliardo difensore della ragione. Perché Mattarella è il nostro uomo dell’anno : Tre giorni fa, diversi giornali hanno pubblicato in prima pagina la bellissima e straziante immagine del presidente della Repubblica impegnato, in solitudine, ad attendere all’aeroporto militare di Ciampino la salma di Antonio Megalizzi, il ragazzo italiano morto nell’attentato compiuto la settimana

Sergio Mattarella - l'attacco ai sovranismi : 'Il vuoto politico in Europa mette a repentaglio il progresso' : E infine: 'Non si può garantire sicurezza alle popolazioni se non se ne rispettano i diritti umani: per essere più sicuro il mondo ha bisogno di equità e di libertà'.

Mattarella : uguaglianza uomini principio superiore a legge Stati : Roma, 10 dic., askanews, - 'Il 10 dicembre di 70 anni fa, all'indomani degli orrori del secondo conflitto mondiale, l'Assemblea Generale delle Nazioni Unite adottò la Dichiarazione Universale dei ...

Trattativa Stato-mafia - Travaglio : “Berlusconi ricevuto da Mattarella nonostante sentenza dica che pagava la mafia” : “Non si può consegnare la Trattativa al nostro passato, riguarda il nostro presente. Il nostro Paese è ancora sotto ricatto, basti pensare che coloro che hanno concluso il patto, e cioè Berlusconi e Dell’Utri, sono con il loro partito in Parlamento“. Lo ha detto il direttore del Fatto Quotidiano, Marco Travaglio, a margine della presentazione del libro scritto con Marco Lillo, Padrini Fondatori, alla fiera Più libri, più ...

La guerra di Mattarella ai tagli all'editoria : 'Oggi - si legge nel messaggio scritto da Mattarella per i festeggiamenti - il mondo dell'informazione è in continua evoluzione: l'Asp è stata al passo con i tempi, dotandosi di regole statutarie ...

Accordo Lega-M5s per Minenna alla presidenza della Consob. La nomina al vaglio di Mattarella : L'intesa politica raggiunta mercoledì. I requisiti di indipendenza dell'ex assessore al Bilancio della giunta Raggi sotto i raggi x del Colle

Manovra - Mattarella ha firmato. Niente tagli alle pensioni d’oro : Il taglio alle pensioni d’oro non compare nel testo inviato al Quirinale ma potrebbe rientrare con un emendamento durante l’iter parlamentare. Escono in extremis dalla Manovra il fondo da 100 milioni per la famiglia e la tassa sulla pesca sportiva. Sul filo di lana sale invece sul treno del provvedimento un rifinanziamento da tre milioni per il fondo destinato alle politiche migratorie...

