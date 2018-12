Inter | si inizia a pensare ai riscatti | pochi dubbi per Vrsaljko e Politano | Keita in

Inter-Napoli in Diretta LIVE : inizia il secondo tempo di San Siro : Ore 21.38 inizia il secondo tempo di Inter-Napoli 47′ Finisce il primo tempo di Inter-Napoli 45′ Saranno due i minuti di recupero 41′ Tentativo di Icardi salvato sulla linea da Koulibaly 38′ Ancora pericoloso Politano su imbeccata di Joao Mario ma la palla si spegne sulle mani di Meret 35′ Fabian Ruiz scarica un tiro […] L'articolo Inter-Napoli in Diretta LIVE: inizia il secondo tempo di San Siro proviene da ...

Inter-Napoli stasera in tv - a che ora inizia e su che canale vederla in tv : Si gioca interamente oggi, mercoledì 26 dicembre, la diciottesima giornata del campionato di Serie A 2018-2019 di calcio. Diverse le sfide interessanti in programma, ma l’attenzione di tutti non può che essere rivolta a San Siro, dove alle ore 20.30 andrà in scena la sfida tra Inter e Napoli. Periodo certamente non semplice per la formazione di Luciano Spalletti. Dopo l’eliminazione in Champions League, i nerazzurri hanno superato ...

Riccanza World su MTV - lo show diventa Internazionale : protagonisti e quando inizia : Riccanza su MTV diventa internazionale: arriva la versione World dello show È in arrivo su MTV Riccanza World, la versione internazionale del reality show! Una notizia sensazionale per gli appassionati del programma ed è giusto chiedersi chi sarà il rappresentante di Riccanza Italia a partecipare. Sicuramente avrete già in mente un nome, perché in tre […] L'articolo Riccanza World su MTV, lo show diventa internazionale: protagonisti e ...

BepiColombo accende i motori : iniziata la traversata del Sistema Solare Interno - durerà 7 anni : Dopo un meticoloso test dei suoi populsori, il 17 dicembre BepiColombo ha acceso i motori, iniziando così la sua traversata del Sistema Solare interno, che durerà poco più di sette anni. Il viaggio della sonda coprirà in tutto 9 miliardi di chilometri, nel corso dei quali BepiColombo effettuerà un sorvolo ravvicinato della Terra, due di Venere e infine sei di Mercurio, il suo obiettivo planetario. Per poter ottenere questo risultato, la missione ...

Inter - Marotta nuovo a.d. : "Che orgoglio! Inizia un percorso vincente" : Ora Marotta porti personalità" 4 NODI - Marotta sbarca nel mondo Inter nei giorni più difficili con un fascicolo pieno di questioni da affrontare. Sono 4 i nodi attorno a cui sarà chiamato da subito ...

Inter - Marotta è il nuovo ad : 'Iniziamo un percorso vincente' : ... per me è motivo di grande orgoglio' #FCIM pic.twitter.com/6zexEy62aC - Inter , @Inter, 13 dicembre 2018 L'Inter 'annuncia oggi la nomina di Giuseppe Marotta ad amministratore delegato sport', si ...

Inter - inizia l'era Marotta : Spalletti rischia - ipotesi Conte - Simeone e Mourinho : Giornata importantissima in casa Inter , dove oggi Beppe Marotta viene nominato ufficialmente a.d. per la parte sportiva del club. Il nuovo dirigente farà il proprio 'esordio' in nerazzurro sulle ...

Inter-Psv LIVE - match iniziato : nerazzurri subito in pressione : 1′ – Calcio d’inizio! Candreva subito al cross. Blocca Zoet. 20:57 – Squadre in campo. Parte l’inno della Champions! 20:45 – Lieve problema muscolare al quadricipite per Marcelo Brozovic, che ha richiesto l’intervento dello staff medico. Il croato è stato massaggiato dal fisioterapista e potrebbe aver rassicurato tutti chiedendo di scendere comunque in campo. Minuti concitati a “San ...

Strage di Corinaldo - iniziato l'Interrogatorio del diciassettenne fermato. Con lui arrestati altri due uomini : 'Sta bene' il 17enne fermato per detenzione a scopo di spaccio di sostanze stupefacenti, ma sospettato di avere spruzzato lo spray urticante che avrebbe provocato la calca in cui sono morte sei ...

Inter-PSV Eindhoven - stasera in tv - a che ora inizia e su che canale vederla : stasera (ore 21.00) si giocherà Inter-PSV Eindhoven, match valido per la sesta giornata della fase a gironi della Champions League 2018-2019. I nerazzurri scenderanno in campo a San Siro per inseguire la qualificazione agli ottavi di finale della massima competizione continentale per importanza, i ragazzi di Luciano Spalletti devono fare più punti di quelli che il Tottenham farà a Barcellona se vorranno entrare tra le migliori 16 squadre ...

Inter-PSV in tv - a che ora inizia e su che canale vederla. Programma - streaming e probabili formazioni : Tutto pronto per l’appuntamento più importante di questa prima parte di stagione per quanto riguarda l’Inter. I nerazzurri attendono a San Siro il PSV nell’ultima giornata della fase a gironi della Champions League 2018-2019: vincere e attendere il risultato di Barcellona-Tottenham per sognare il passaggio del turno per la banda guidata da Luciano Spalletti. Fondamentale però fare il proprio dovere per Mauro Icardi e compagni: ...

Juventus-Inter stasera in tv - a che ora inizia e su che canale vederla. Il programma completo : Oggi venerdì 7 dicembre (ore 20.30) si giocherà il derby d’Italia tra Juventus-Inter, match valido per la 15^ giornata della Serie A 2018-2019 di calcio. All’Allianz Stadium di Torino andrà in scena una grande classica del nostro campionato che come sempre regalerà grande spettacolo: da una parte i ragazzi di Massimiliano Allegri reduci da 13 vittorie in 14 incontri che cercheranno di conservare la propria imbattibilità e di ...

Giornata Internazionale delle persone con disabilità 2018 : tutte le iniziative in Italia - Sky TG24 - : Un confronto a Palazzo Chigi tra il premier Conte, il ministro Fontana e le principali federazioni delle associazioni che operano per le persone diversamente abili. Il Mibac organizza percorsi ...