Gli articoli più letti e commentati del 2018

Claas Relotius - non solo Gli articoli falsi. Der Spiegel denuncia ex cronista : “Si appropriò di donazioni per bimbi siriani” : Dopo l’ammissione – con successivo licenziamento dal Der Spiegel – di aver inventato notizie e protagonisti in oltre 10 articoli, un altro caso vede coinvolto il reporter Claas Relotius, premiato nel 2014 dalla Cnn come “giornalista dell’anno”. Il settimanale tedesco ha infatti denunciato il giornalista per essersi appropriato indebitamente di donazioni destinate agli orfani siriani, protagonisti di uno dei ...

Gli articoli più letti quest’anno sul sito di Internazionale : Dai reportage sui migranti alle inchieste sull’industria alimentare in Italia, e poi i video, la tecnologia e la rubrica di Dan Savage su sesso e relazioni. Buona lettura! Leggi

Guidare in inverno : ecco Gli articoli per un super kit di emergenza per la sicurezza dell’auto e dei suoi passeggeri : Con l’avvicinarsi dell’inverno, le condizioni meteo possono velocemente trasformarsi in guasti meccanici per l’auto o lasciarci bloccati nella neve in una situazione pericolosa. Le persone spesso non pensano di poter restare bloccate, anche perché numerosi veicoli di oggi sono molto capaci in condizioni invernali. Tuttavia, ogni anno, molti automobilisti restano bloccati a causa di circostanze al di fuori del loro controllo e ...

Instagram permetterà aGli utenti di acquistare articoli dai post con video : Tra le ultime novità annunciate dagli sviluppatori di Instagram vi è la possibilità per gli utenti di effettuare acquisti dai video che vedono nel loro feed L'articolo Instagram permetterà agli utenti di acquistare articoli dai post con video proviene da TuttoAndroid.

Livingo : l’aggregatore dedicato aGli articoli d’arredo e all’home decor : Ancora oggi avere la possibilità di arredare un’abitazione passeggiando tra gli scaffali dei negozi, toccando con mano la qualità di quanto offerto, rappresenta un’esperienza gratificante. Tuttavia, il poco tempo a disposizione, il fatto di perdere ore preziose senza riuscire a trovare l’oggetto del desiderio, e la prospettiva di essere costretti affrontare code in strada e alle casse, frenano in molte occasioni ...

Facebook - arriva il tasto “info” per identificare le fonti deGli articoli condivisi : Facebook in questi giorni ha rilasciato un aggiornamento del social network. Oltre ai parametri di sicurezza aumentati a causa dei recenti attacchi e alle aggiunte di alcune funzioni, da qualche giorno si può notare una piccola icona animata apparire su alcuni post di giornali e testate. L’icona è composta da una i e richiama il simbolo delle informazioni. Cliccandoci sopra, fornisce informazioni sulla fonte della notizia. Siccome questa ...

Addio aGli articoli monouso in plastica - l'Unione europea ne vieta la vendita : Sono passati anni da quando l' Unione europea avviò una discussione interna sui potenziali rischi ambientali dovuti all'utilizzo sempre più massiccio di articoli monouso in plastica. Ora, con un voto ...

Senato - la legittima difesa è sempre riconosciuta via libera aGli articoli - atteso il voto finale : Avanti a marce forzate. L'articolo 1 del disegno di legge sulla legittima difesa - uno dei provvedimenti bandiera della Lega - è stato approvato dall'aula del Senato . Ed è uno dei cardini del ...