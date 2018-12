Blastingnews

: Giallo a Voghera: dodicenne cade dal balcone di casa e muore - Noemithestar : Giallo a Voghera: dodicenne cade dal balcone di casa e muore - blogstreetnews : [Fonte: laprimapagina_it] Giallo a Voghera. Dodicenne muore precipitando dal secondo piano in via Bellini - Laprimapagina : Giallo a #Voghera #Pavia Dodicenne muore precipitando dal secondo piano in via Bellini -

(Di lunedì 31 dicembre 2018) Tragedia a, popoloso centro in provincia di Pavia. Unadi origine ucraina è morta nella giornata di ieri, domenica 30 dicembre, in seguito alle gravi ferite riportate dopo una caduta daldi. Al momento dell'incidente, la ragazzina, era da sola. I carabinieri sono al lavoro per chiarire la dinamica dell'accaduto e per capire se si sia trattato di un incidente domestico o di un suicidio.Il volo di 10 metri Laviveva in un appartamento al secondo piano di Via Bellini, a due passi dal centro di. Ieri pomeriggio sarebbe dovuta uscire con gli amici, ma mentre la sua compagnia stava passando a prenderla si è consumata la tragedia.Secondo quanto ricostruito dagli inquirenti, poco dopo le 14 un vicino didella ragazza ha sentito - mentre si trovava di fronte all'ingresso del suo palazzo - un forte tonfo; quando si è voltato, ha visto la ...