È successo in TV - 31 dicembre 2015 | Buon Anno! o forse no? video

È successo in TV – 30 dicembre 2010 : Su Rai 2 l'esordio di I love Italy : E' il 30 dicembre 2010 e il bel paese è inprocinto di scavalcare un anno non proprio facile per tuffarsi nel 2011 che porterà con sè il 150° anniversario dell'Unità d'Italia. Per l'occasione sorge l'idea di celebrare lo stivale tramite un game show che vede la sua luce proprio la sera della vigilia di Capodanno, il suo titolo è - non a caso - I love Italy.La trasmissione è un quiz che ha come proposito quello di scoprire se gli Italiani ...

È successo in TV - 29 dicembre 2012 : si accendono le supermenti su Rai 1 (video) : Concentrazione, caparbietà e soprattutto tanta materia grigia: sono qualità indispensabili per la buona riuscita di Superbrain - Le supermenti. Un programma di Rai 1 trasmesso a partire dal 29 dicembre 2012 in prima serata con la conduzione di una veterana del piccolo schermo come Paola Perego. Il format è un adattamento italiano di Deutschlands SuperHirn, arrivato dalla Germania e andato in onda su ZDF l'anno prima.In cosa consiste ...

È successo in TV - 28 dicembre 2015 : La7 saluta Derek Shepherd di Grey's Anatomy : Oggi vi raccontiamo una curiosità che riguarda una delle serie più amate dal pubblico in questi anni: Grey's Anatomy. Appassionante, riflessiva, sentimentale, ironica ma talvolta malinconica e triste, tanto che il pubblico ha subito il 'lutto' della perdita di uno dei personaggi più rappresentativi della serie tv americana.La 7 Dopo aver trasmesso l'undicesima stagione di Grey's Anatomy, ha deciso di rivoluzionare la serata del 28 ...

È successo in TV - 27 dicembre 1997 : l'ultima apparizione di Corrado alla sua Corrida (video) : Una settimana prima si era concluso il ciclo 1997 della Corrida, giunta alla sua decima edizione. Un'ultima puntata segnata dall'addio del suo fondatore, l'ineguagliabile Corrado Mantoni con un commosso omaggio alla sua creatura con la poesia "Questa Corrida". l'ultima 'capatina' del papà della storica trasmissione è stata 7 giorni dopo durante il "meglio di" dei dilettanti allo sbaraglio della stagione appena conclusa in onda il 27 dicembre ...

È successo in TV - 25 dicembre 1989 : il primo natale con Una poltrona per due in TV : Da 29 anni è un appuntamento saldo nelle tavole natalizie imbandite, non può essere natale senza Una poltrona per due. Di certo dalla sera tra il 24 e il 25 dicembre 1989 la scanzonata ed effervescente commedia diretta da John Landis è diventata un habituè del palinsesto televisivo natalizio, ma sapevate che la sua vera prima visione ha un'altra data? Ebbene sì, era il 2 aprile 1986 quando canale5 trasmette per la prima volta in assoluto ...

È successo in TV - 24 dicembre 1993 : il primo Concerto di Natale in Vaticano in TV : La televisione è stata sempre vicino alle manifestazioni di solidarietà, in particolar modo sotto Natale con la settimana dedicata a Telethon. C'è un evento che da 25 anni il piccolo schermo accoglie a poche ore dal Santo Natale ed è l'ormai canonico appuntamento con il Concerto di Natale in Vaticano, istituito nel 1993.Il Concerto in Vaticano fu voluto da Giovanni Paolo II dallo stesso anno al 2005 e nuovamente dal 2016 in poi, è stato ed è ...

È successo in TV - 21 dicembre 1995 : il ritorno di Raffaella Carrà in TV con Carramba che sorpresa (video) : 21 dicembre 1995, è il momento per la Rai di giocare la regina. Dopo quattro anni di assenza dai teleschermi italiani torna Raffaella Carrà. Per la Rai, Raffaella è sinonimo di successo. Negli anni '70 il suo ombelico scoperto ha scandalizzato Canzonissima e il paese, negli anni '80 ha scritto una pagina di storia della tv con i fagioli di Pronto! Raffaella? Gli anni '90 sono battezzati da Carramba che sorpresa.Il pubblico rimane ipnotizzato di ...

NBA 2019 - i risultati della notte (21 dicembre) : un super Danilo Gallinari (32 punti) trascina i Clippers al successo contro i Mavericks - vince anche Miami : Soltanto due partite in programma nella notte NBA. Lo spettacolo non è però mancato e la sfida tra Los Angeles Clippers e Dallas Mavericks ha regalato un appassionante duello tra due dei migliori giocatori europei della lega: Danilo Gallinari e Luka Doncic. La formazione di Doc Rivers è riuscita a spuntarla nel finale tornando alla vittoria dopo quattro sconfitte consecutive. Nell’altra partita in programma gli Houston Rockets sono caduti ...

È successo in TV - 18 dicembre 1990 : le 2000 puntate di Il pranzo è servito (foto) : Nasce nel 1982 su Canale 5 per poi terminare nel 1993 su Rete 4, il pranzo è servito lungo il suo corso ha segnato ben 2481 puntate di cui 1932 solo condotte dall'indimenticato Corrado, padre e ideatore di uno dei quiz cult più longevi della storia della tv insieme al suo staff di autori : il fratello Riccardo Mantoni, Stefano Jurgens, Stefano Santucci e Jacopo Rizza che ne è stato anche giudice di gara dal 1986 al 1990.In seguito, Corrado fu ...

È successo in TV - 16 dicembre 1990 : il meglio di Gigi Proietti dal Club '92 (video) : Vale più di un classico "meglio di", con Club '92 Gigi Proietti (accompagnato da Giancarlo Magalli) costruisce un altro one man show andato in onda su Rai 2 il venerdì sera e seguito dagli episodi di Villa Arzilla . Il pretesto è una rivisitazione di tutti i generi di spettacolo alla vigilia dell’ingresso in Europa, dove rivivono la sceneggiata, il revival, l’horror, la cappa e spada. La struttura è quasi quella di una sit-com ambientata in ...

NBA 2019 - i risultati della notte (16 dicembre) : Clippers sconfitti a Oklahoma City nonostante 28 punti di Danilo Gallinari. Cadono anche gli Spurs - mentre i Lakers tornano al successo : Sette partite in programma nella notte NBA. Vittoria per Oklahoma City Thunder nell’atteso scontro con i Los Angeles Clippers, nonostante 28 punti di Danilo Gallinari. I Lakers superano Charlotte e approfittano del passo falso dei concittadini per salire al quarto posto in classifica. Bella vittoria per Detroit, che ferma Boston e torna a gioire dopo sei sconfitte consecutive, mentre si interrompe a quattro la striscia di successi dei San ...

È successo in TV - 15 dicembre 1979 : la nascita di Rai 3 (video) : Oggi nel passato: rivoluzionaria, culturale, pungente è la terza rete Rai

Ascolti tv giovedì 13 dicembre - ancora un successo per Nero a Metà : La serie con Claudio Amendola segna il 21.2% di share ieri in tv ancora un grande successo per Nero a Metà. Ieri sera, giovedì 13 dicembre, la fiction in onda su Rai1 ha infatti conquistato 4.743.000 spettatori. La serie con Claudio Amendola e diretta da Marco Pontecorvo ha registrato uno share pari al 21.2%. Il pubblico […] L'articolo Ascolti tv giovedì 13 dicembre, ancora un successo per Nero a Metà proviene da Gossip e Tv.