Doha | Lorenzi e Berrettini eliminati al primo turno

ATP Doha – Italiani ancora in vacanza : dopo Berrettini e Lorenzi ko anche Seppi al primo turno : Andreas Seppi si arrende al primo turno dell’ATP di Doha così come Berrettini e Lorenzi: il tennista azzurro sconfitto da Rublev Sarà che ancora siamo in periodo di feste, ma gli Italiani sembrano aver preso ‘sotto gamba’ il primo appuntamento della nuova stagione. Nel primo turno del torneo di Doha che si gioca a cavallo fra 2018 e 2019, sono ben 3 gli Italiani che sono stati sconfitti nel loro rispettivo esordio. Berrettini ha perso ...

Tennis - ATP Doha 2019 : Paolo Lorenzi eliminato. Ko in due set con lo spagnolo Verdasco : Non comincia nel migliore dei modi la nuova stagione per l’Italia del Tennis. Nel torneo ATP 250 di Doha, dopo la sconfitta di Matteo Berrettini, è arrivata anche quella di Paolo Lorenzi, che si è arreso in due set allo spagnolo Fernando Verdasco, numero 28 del mondo, con il punteggio di 6-3 6-4 dopo un’ora e mezza di gioco. Eppure la partita comincia bene per il Tennista azzurro, che si trova avanti sul 3-1 grazie al break ottenuto ...

Atp Doha – Il 2019 inizia male per gli italiani : Berrettini e Lorenzi ko al primo turno : Esordio amaro per Berrettini e Lorenzi al torneo Atp di Doha: gli azzurri ko rispettivamente contro Bautista e Verdasco Il 2019 degli azzurri del tennis non inizia nel modo desiderato: Berrettini e Lorenzo non possono infatti sorridere, in Qatar, per la prima amara sconfitta all’esordio del torneo Atp di Doha. Il 22enne romano ha ceduto in due set al più esperto Bautista: lo spagnolo ha trionfato col punteggio di 1-6, 4-6, dopo ...

Tennis - ATP 250 Doha 2019 : Paolo Lorenzi entra in tabellone da lucky loser - sfiderà Verdasco : Paolo Lorenzi è entrato da lucky loser nel tabellone principale del torneo ATP 250 di Doha, prima competizione Tennistica della nuova stagione. Il senese era stato sconfitto nettamente dal lituano Ricardas Berankis per 6-4 7-6(4) nell’ultimo turno delle qualificazioni ma la fortuna gli sorride e può proseguire la propria avventura in Qatar. Il 37enne tornerà in campo domani (ore 13.30) per affrontare lo spagnolo Fernando Verdasco, testa di ...

Tennis : Paolo Lorenzi e Gianluigi Quinzi escono di scena nell’ultimo turno delle qualificazioni a Doha ed a Pune : Niente da fare per Paolo Lorenzi e Gianluigi Quinzi impegnati nell’ultimo turno delle qualificazioni dell’ATP di Doha (Qatar) e di Pune (India). I nostri due portacolori, pur lottando, si sono dovuti arrendere al lituano Ricardas Berankis (n.117 ATP) e al canadese Felix Auger-Aliassime (n.109 ATP), di cui si parla un gran bene, essendo un classe 2000 di talento. Il senese è stato sconfitto con il punteggio di 6-4 7-6 (4) in un ...

Torneo Doha - qualificazioni : Lorenzi supera il primo turno : ROMA - Tutto facile per Paolo Lorenzi nel primo turno delle qualificazioni del 'Qatar ExxonMobil Open', Torneo Atp 250 dotato di un montepremi di 1.313.215 dollari di scena sui campi in cemento del ...