Come aggiungere Gmail sul desktop

De Luca : “Di Maio? Sereno Come un pupo alla Prima Comunione. Vien voglia di raggiungere Di Battista alle Antille” : Sarcastico j’accuse del presidente della Regione Campania, Vincenzo De Luca, contro i 5 Stelle e i suoi vertici, nel corso del suo appuntamento settimanale su Lira Tv. Nel riassumere i fatti della settimana trascorsa, il politico del Pd biasima il M5s, con particolare riferimento alla sottosegretaria all’Economia Laura Castelli: “La linea culturale dei dirigenti e dei ministri 5 Stelle è nota. Per 2000 anni siamo stati convinti che due più due ...

Posizioni per lei : Come raggiungere l’orgasmo più facilmente : La tua vita sessuale è agli esordi e ancora non hai affinato le tecniche per raggiungere orgasmi sempre più intensi. Non avere fretta, hai ancora tanto da imparare e soprattutto da insegnare. Eh sì, perché i maschietti vanno educati, fornendo loro tutti gli strumenti indispensabili per procurarci il meritato e auspicato piacere. Partiamo dalle basi, la conoscenza della materia prima, del tesoro che hai tra le gambe. Com’è fatta la tua vagina Non ...

Huawei Mate 20 Pro Come aggiungere e togliere widget : Huawei Mate 20 Pro come si aggiunge un widget, la guida per togliere in modo veloce un widget dal telefono Android Huawei Mate 20 Pro

Come aggiungere email su iPhone e iPad : L’account email presente nel vostro dispositivo iOS non è quello che utilizzate solitamente? Volete inserire un nuovo account, ma non sapete Come fare? Allora questo è l’articolo che fa decisamente per voi. Esistono due diversi leggi di più...

Facebook - Come aggiungere la musica nelle Storie : come usare Music su Facebook StoriesAvviate la video camera di Facebook e selezionate il tool musicaScegliete la canzone che preferiteAggiungete le etichette che vi piaccionoSelezionate il punto del brano che volete trasmettereMusic on Facebook Stories è l’ultima novità lanciata da social che ci invita a cantare, ballare e far divertire i nostri amici. Il tool dedicato alle Stories ricorda per certi versi Tik Tok (la nuova app che ha ...