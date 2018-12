Braveheart – Cuore impavido | trama | cast e curiosità del dramma storico con Mel Gibson

tvzap.kataweb

: Stamattina ho visto su #rai4 'the name of doctor' quando L'undicesimo dottore dice a Clara 'cuore impavido' (Braveh… - Notoriouslebon : Stamattina ho visto su #rai4 'the name of doctor' quando L'undicesimo dottore dice a Clara 'cuore impavido' (Braveh… -

(Di lunedì 31 dicembre 2018) Martedì 2 gennaio, in prima serata su Rai3, va in onda, il pluripremiato kolossal incentrato sulla figura di William Wallace diretto da Mele scritto da Randall Wallace., il trailer, laSul finire del XIII secolo, sul trono di Scozia siede Edoardo I Plantageneto, re d’Inghilterra. Lo scozzese William Wallace, la cui famiglia è stata massacrata dagli inglesi quando era solo un bambino e crescendo è diventato un uomo colto ma legato alle tradizioni rurali della terra natia, torna dopo molti anni nel suo villaggio, dove vorrebbe creare una famiglia con la bella Murron che, per eludere lo jus primae noctis imposto dal feudatario inglese, sposa in segreto.Poi deve difenderla da un tentativo di stupro, ma catturata, la giovane viene barbaramente uccisa. Adirato, William suscita ...