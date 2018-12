blogo

: Blob Capodanno 2019, doppio appuntamento con il meglio del 2018 e degli ultimi 30 anni - SerieTvserie : Blob Capodanno 2019, doppio appuntamento con il meglio del 2018 e degli ultimi 30 anni - tvblogit : Blob Capodanno 2019, doppio appuntamento con il meglio del 2018 e degli ultimi 30 anni - shergion_ : Allora il progetto in questione sono degli occhiali con la scritta 2019 per capodanno, e siccome il tema è Neon Ext… -

(Di lunedì 31 dicembre 2018)"Twois megl' che uan" per salutare ile accogliere, come merita, unche già si annuncia teso e faticoso. Come vuole la tradizione di Fine Anno,regala ildell'anno vecchio con una puntata da mezz'ora in onda questa sera, lunedì 31 dicembre, nella consueta collocazione delle 20.00 di Rai 3. Come titolo per questo ultimodell'anno è stato scelto "The Edge of", a simboleggiare anche la continuità della trasmissione a cavallo tra, anno che segna anche il trentesimoversario del programma.con ildel30pubblicato su TVBlog.it 31 dicembre14:51.