Uomini E Donne | Gemma Galgani e Giulia De Lellis saranno in prima serata con il serale!

Uomini e donne serale - Gemma Galgani e Giulia De Lellis nel cast : Dopo avervi svelato in anteprima la presenza di Valeria Marini, oggi possiamo aggiungere nuovi particolari in merito al serale di Uomini e donne che approderà su Canale 5 tra gennaio e febbraio. Come scrive il sito di Davide Maggio, infatti, nel cast ci saranno anche due volti molto noti al pubblico della trasmissione pomeridiana di Maria De Filippi. Si tratta di Giulia De Lellis e di Gemma Galgani. La corteggiatrice storica di Andrea Damante ...

Uomini e Donne - il programma di Maria De Filippi arriva in prima serata su Canale5 ma senza di lei : ecco chi lo condurrà : Uomini e Donne sbarca in prima serata su Canale 5 e per l’occasione mette l’abito da sera, modifica il format e prova a conquistare pubblico nuovo in una fascia diversa. Dovrà farlo senza Maria De Filippi, la padrona di casa non comparirà in video ma seguirà il tutto da dietro le quinte. Come già accaduto per i due speciali realizzati qualche mese fa, uno dedicato alla coppia, poi scoppiata, formata da Gemma Galgani e Giorgio Manetti ...

Anticipazioni Uomini e donne in prima serata : il ritorno di Giulia - ci sarà anche 'Gems' : Il 2019 si preannuncia ricco di novità per Maria De Filippi, la quale tornerà saldamente al timone di Uomini e donne, la popolare trasmissione del pomeriggio di Canale 5 che per l'occasione sbarcherà anche in prima serata. Sono stati annunciati, infatti, degli appuntamenti speciali con il dating show sentimentale di Canale 5 che per l’occorrenza sbarcherà in prime time in occasione delle puntate delle scelte finali dei tronisti. Il sito web di ...

Uomini e Donne di sera : Gemma Galgani e la De Lellis voci narranti delle scelte (RUMORS) : Manca poco ormai al ritorno in prima serata di Uomini e Donne: tra gennaio e febbraio 2019, infatti, è prevista la messa in onda su Canale 5 delle quattro/sei puntate dello show dedicate alle scelte degli attuali protagonisti del Trono Classico. Il giornalista Davide Maggio sostiene che Maria De Filippi non comparirà negli speciali del suo programma, ma a guidare i telespettatori verso i fidanzamenti di Teresa, Lorenzo, Luigi, Andrea e Ivan ...

Giulia De Lellis e Gemma Galgani nel cast di Uomini e Donne di Sera : Uomini e Donne in prima Serata: Giulia De Lellis e Gemma Galgani nel cast Fervono i preparativi per il Serale di Uomini e Donne, uno dei programmi di punta di Canale 5 che ha fatto della collocazione pomeridiana quotidiana, nel corso di 23 anni, la sua caratteristica distintiva. La padrona di casa Maria De Filippi è pronta a portare Uomini e Donne in prima Serata con le scelte che riguarderanno i protagonisti del Trono Classico: Andrea Cerioli, ...

