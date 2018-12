Toninelli e Tria | loro malgrado | protagonisti del rimpasto?

Governo a rischio rimpasto. Da Tria a Toninelli - i ministri in bilico : Vacillano almeno sette poltrone. La Lega fugge dal Tesoro: "Non tocca a noi occuparci del reddito di cittadinanza"

Governo - voci di rimpasto : Toninelli rischia la poltrona | Tria : non mi dimetto : Secondo il "gossip" di palazzo il ministero dei Trasporti potrebbe passare a Riccardo Fraccaro. In "pericolo" anche Elisabetta Trenta e Barbara Lezzi. Intanto Giovanni Tria congela la situazione: "Non mi dimetterò"

Politica - il pagellone 2018 : bocciati Renzi - Fico e Toninelli. Promossi Salvini - Conte e Tria : Il 2018 è stato l'anno dei mondiali nel calcio e delle elezioni legislative nel mondo della Politica. Per entrambi gli ambiti l'evento per antonomasia. E se i risultati del Pallone...

Confindustria - Toninelli si vergogni : ANSA, - TORINO, 14 NOV - "Il ministro Toninelli dovrebbe vergognarsi: venga a vedere i cantieri e la smetta di dire che la Tav è una galleria che non c'è". Così il presidente di Confindustria Piemonte,...

Tav - Ue : “Ritardi portano a riduzione dei fondi”. Confindustria : “Toninelli si vergogni : i cantieri ci sono” : L’opera deve essere realizzata nei tempi previsti o i fondi europei verranno ridotti. L’opera in questione è il Tav e a parlare è un portavoce della Commissione Ue dopo l’ultimo incontro tra il ministro dei trasporti Danilo Toninelli e l’omologa francese. “È importante che tutte le parti facciano sforzi per completare nei tempi” il Tav, in quanto, ha detto, “come per tutti i progetti della Connecting Europe Facility ...

