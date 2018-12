The Royal World è lo show che ti porta dentro le vite esclusive di giovani reali e

The Royal World : a Natale non perdere lo speciale dello show per conoscere i protagonisti : giulia.zavan 21 December 2018 Sarà un Natale #Riccanza su MTV : sta per arrivare lo spin-off che ti porta dentro alle vite esclusive di giovani reali e aristocratici provenienti da tutto il mondo! Si chiama e potrai gustare il primo assaggio proprio il 25 dicembre, alle ore alle 22.50 su MTV , Sky 130, e in streaming su NOW TV . Nello speciale in onda a Natale, la mitica Vicky Pattison ...

Lo Schiaccianoci The Royal Ballet al cinema solo il 3 dicembre : sconto biglietti : Lo Schiaccianoci sarà in diretta via satellite al cinema dalla Royal Opera House di Londra solo lunedì 3 dicembre 2018 alle ore 20:15. Prosegue la stagione 2018-2019 del cartellone della Royal Opera House al cinema programmata da Nexo Digital per proporre la proiezione degli spettacoli dal prestigioso palcoscenico di Londra. Il Royal Ballet mette in scena un classico spettacolo del Natale su musiche di Cajkovskij che ha fatto la storia del ...

The Royal World e MTV #Riccanza World - in arrivo su MTV due nuovi show legati a #Riccanza : The Royal World e MTV #Riccanza World sono due nuovi show legati a #Riccanza che ci portano nelle vite glamour dei giovani ricchi europei

Quale sarà il prossimo royal wedding? Adesso tocca a Theodora di Grecia : La principessa Theodora di Grecia si sposaLa principessa Theodora di Grecia si sposaLa principessa Theodora di Grecia si sposaGli appassionati di affari reali non possono lamentarsi. Il 2018 è stato un anno bello «ricco»: dal royal wedding di Harry e Meghan, all’arrivo del terzo royal baby di Kate e Wlliam, fino alle nozze di Eugenie di York. Ma non c’è da temere: il prossimo matrimonio reale è dietro l’angolo. Un’altra ...

La Bayadère The Royal Ballet diretta al cinema 13 novembre sconto biglietti : La Bayadère The Royal Ballet sarà in diretta al cinema da Londra martedì 13 novembre 2018 alle ore 20:15. Prosegue la stagione 2018-2019 del cartellone della Royal Opera House al cinema programmata da Nexo Digital per proporre la proiezione degli spettacoli dal prestigioso palcoscenico di Londra. Il prossimo appuntamento sarà con La Bayadère, il Balletto fantastico di Marius Petipa, che arriva al cinema in diretta ...