ilsole24ore

: RT @OizaQueensday: Beh, che dire? Hanno abolito la povertà dai. #Manovra #Bilancio - Ant5410 : RT @OizaQueensday: Beh, che dire? Hanno abolito la povertà dai. #Manovra #Bilancio - Gialfred : Statali, arrivano gli aumenti: 8 euro in busta paga da aprile e 14 da luglio - Alessio_Broglio : RT @GuidaalLavoro: La manovra conferma anche i 16 euro medi di aumenti temporanei nati con gli ultimi contratti e ora in scadenza. La manov… -

(Di domenica 30 dicembre 2018) La manovra conferma anche i 16medi ditemporanei nati con gli ultimi contratti e ora in scadenza. La manovra dedica a questa voce 1,1 miliardi nel 2019, per salire a 1,425 nel 2020 e a 1,775 l'anno successivo. Questi fondi servono solo per gli 1,9 milioni di dipendenti della Pubblica amministrazione centrale, perché in enti territoriali, sanità e università glisono a carico dei bilanci autonomi...