Prato | picchia la madre di 84 anni con un bastone | arrestato 53enne

(Di domenica 30 dicembre 2018) Gli agenti della squadra mobile sono intervenuti nel pomeriggio di venerdì scorso presso un’abitazione nella frazione di Santa Lucia a: era stata segnalata una grave lite familiare. Una volta arrivati sulla soglia di casa, i poliziotti sono stati fermati da una donna che ha cercato in tutti i modi di impedirne l’ingresso e di mandarli via, sostenendo che non c’era stata nessuna discussione in quell’appartamento. Tuttavia i diretti interessati non si sono lasciati convincere. Sono entrati ed hanno scoperto che pochi minuti prima, in quelle stesse stanze, aveva avuto luogo una violenta aggressione: un uomo di 53avevato selvaggiamente l’anziana84enne per futili motivi, colpendola alle spalle anche con undi legno, in seguito ritrovato dagli uomini delle forze dell’ordine.Un figlio violento che lain passato aveva evitato di denunciare L’autore ...