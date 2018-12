Per la morte di Arturo Pratelli fermato un commerciante di ortofrutta del Pavese

Eros Ramazzotti - lutto Per il cantante che annuncia la morte del suo paroliere Cogliati : Eros Ramazzotti è in lutto, il cantante ha annunciato la morte del suo paroliere Adelio Cogliati. L'uomo, deceduto a 70 anni in provincia di Lecco, è stato il compositore dei testi dei brani più famosi del cantante come L'aurora, Adesso Tu, Più bella cosa, Una Storia Importante e Se bastasse una canzone. Eros Ramazzotti annuncia la morte del suo paroliere Il paroliere non ha composto testi solo per Ramazzotti ma anche per Antonella Ruggiero e i ...

Bangladesh - tensione nel giorno delle elezioni : “Almeno dodici Persone morte” : Nel giorno delle elezioni almeno 12 persone sono morte in Bangladesh negli scontri tra i manifestanti – del partito di sinistra al governo Lega Awami e dell’opposizione – e la polizia in prossimità dei seggi elettorali. Una situazione critica come confermato dalla Associated Press, secondo cui sono oltre 50 le segnalazioni di intimidazioni e minacce ai seggi, denunciate da sostenitori dell’opposizione, giunte all’agenzia. Due ...

Tedesca dell'Isis rischia l'ergastolo Per la morte della piccola schiava : La piccola schiava senza nome aveva solo cinque anni. La jihadista Tedesca Jennifer W. voleva togliersi lo sfizio di un bambolotto. E ha convinto il marito, volontario della guerra santa, a comprarne ...

Eros Ramazzotti in lutto Per la morte di Adelio Cogliati : E’ stato Eros Ramazzotti a dare la notizia del lutto con un profondo messaggio di cordoglio su Instagram. “Sei stato

Vieni da Me - il dramma di Alessandra Pierelli : 'Sono stata a un passo dalla morte - Per colpa mia' : Ricordate Alessandra Pierelli , storica corteggiatrice di Costantino Vitagliano a Uomini e Donne ? Bene, la Pierelli è ricomparsa a Vieni da Me , nello studio di Caterina Balivo di Rai 1, dove si è ...

Vieni da Me - il dramma di Alessandra Pierelli : "Sono stata a un passo dalla morte - Per colpa mia" : Ricordate Alessandra Pierelli, storica corteggiatrice di Costantino Vitagliano a Uomini e Donne? Bene, la Pierelli è ricomparsa a Vieni da Me, nello studio di Caterina Balivo di Rai 1, dove si è raccontata e ha parlato della sua nuova vita: ora è moglie e madre, ha sposato il giocatore di poker prof

Per la Lega in Lombardia ed Emilia l'autonomia è questione di vita o di morte Per il governo : Se gli si chiede della polemica interna alla maggioranza gialloverde sull'autonomia, Paolo Grimoldi, segretario della Lega lombarda, risponde con una apparente sufficienza. Quasi a ribadire che la ...

Calcio sotto choc Per la morte dell'ultra investito dal suv. Ma domani si gioca : 'Tolleranza zero contro violenti e razzisti' ha detto la FederCalcio che però non ferma il campionato. Prime decisioni del giudice sportivo: due turni a porte chiuse per l'Inter e divieto di trasferta ...

Morte tifoso Inter - la moglie : “era una brava Persona” : Il mondo del calcio è sotto shock per la Morte di un tifoso Interista in seguito agli scontri avvenuti prima del match di campionato tra Inter e Napoli, a perdere la vita è stato Daniele Belardinelli. Ovviamente sconvolta la moglie: “era una brava persona, gli volevano tutti bene – riporta la rosea -. Mio marito era solo un grande lavoratore, con il lavoro abbiamo costruito tutto, abbiamo una casa, due macchine di proprietà. Gli ...

Incendio alla Periferia di Parigi : morte 2 bambine e una ragazza : Grave Incendio nella serata di ieri in un’abitazione di Bobigny, in Seine-Saint-Denis, alla periferia di Parigi: sono morte due bambine di 3 e 7 anni e una ragazza di 20. Altre due persone sono state ricoverate e versano in gravi condizioni, altre due hanno riportato ferite leggere. Non si conoscono ancora le cause dell’Incendio che i vigili del fuoco sono riusciti a circoscrivere e poi spegnere in circa due ore. L'articolo Incendio ...

Bimba di 3 anni stuprata e uccisa - orrore in Pakistan/ Ultime notizie - invocata pena di morte Per gli aguzzini : Pakistan, Bimba di 3 anni violentata e uccisa. Ultime notizie, 30 persone fermate: orrore, 'morta per la paura e il dolore'. Chiesta pena di morte.

Inter-Napoli - Morte Ultrà : sei indagati e dieci Perquisizioni - tifosi del Nizza a San Siro Per ‘vendetta’ : Sei i tifosi indagati per la Morte dell’Ultrà dopo la partita di ieri tra Inter e Napoli, dieci perquisizioni. A San Siro anche tifosi del Nizza per motivi di ‘vendetta’ contro i napoletani Sei persone sono indagate per la Morte dell’Ultrà fuori dallo stadio San Siro negli incidenti avvenuti ieri sera prima di Inter-Napoli. Secondo quanto apprende l’Adnkronos da ambienti investigativi, sono state effettuate ...

Dopo la morte dell'ultrà - si preparano misure draconiane Per i tifosi interisti : E' morto il tifoso dell'Inter investito ieri da un van prima della partita Inter-Napoli. L'incidente era avvenuto durante gli scontri tra tifosi nei pressi dello stadio Meazza. Un van, con a bordo supporter partenopei, secondo le prime ricostruzioni, sarebbe stato assalito da ultrà nerazzurri con bastoni e mazze. Sono nati quindi degli scontri e successivamente, quando il mezzo è ripartito, ha travolto ...

Tunisia - un fermo Per la morte del reporter che si è dato fuoco : Una persona è stata fermata per la morte del giovane reporter precario, Abdelrazzak Zorgui, immolatosi con il fuoco lunedì sera a Kasserine per protestare contro la sua situazione sociale drammatica e ...