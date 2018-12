Le due ferite di Raffaele La Capria

Auto fuori strada dopo lo scontro alla rotonda - due donne ferite : Tampona un Tir fra Piacenza e Fiorenzuola, un uomo all'ospedale 3 Auto fuori strada dopo lo scontro alla rotonda, due donne ferite I soccoritori sul posto Due donne, di cui una anziana, sono finite ...

Incendio a Monterchi (Arezzo) : morti due anziani coniugi - ferite mamma e figlia : Due morti e tre feriti. È il grave bilancio di un Incendio in un appartamento a Padonchia, una frazione di Monterchi nella provincia di Arezzo. Le vittime sono due anziani coniugi, feriti i loro familiari. Secondo una prima ricostruzione tra le possibili cause del rogo il cattivo funzionamento di una stufa utilizzata dalle due vittime per riscaldarsi.Continua a leggere

due persone sono morte e altre due sono rimaste ferite nell’incendio di un palazzo a Reggio Emilia : Due persone sono morte e altre due sono rimaste gravemente ferite in un incendio iniziato nello scantinato di una palazzina a Reggio Emilia. I due morti sono un uomo e una donna, cittadini cinesi, che vivevano nel seminterrato del palazzo. I

Milano - maxi rissa in centro con sassaiola : ferite lievi per due carabinieri e cinque denunciati : Una lite tra due gruppi degenera in pochi minuti con inseguimenti nelle strade intorno e cocci di bottiglia. I due militari, i primi a intervenire, vengono feriti. Si cercano le persone fuggite all'arrivo delle pattuglie

Calabria : due giovani trovati morti in casa - presentano ferite d'arma da fuoco alla testa : Poche ore fa in Calabria si è consumata una terribile tragedia. Due giovani ragazzi di 27 e di 32 anni infatti sono stati ritrovati privi di vita all'interno di un'abitazione di Bova Marina, in provincia di Reggio Calabria. I due, probabilmente amanti, sono stati ritrovarli privi di vita dal marito della donna. Gli inquirenti stanno indagando sulle cause del decesso e su cosa sia effettivamente successo, cercando di ricostruire al meglio la ...

Cadono calcinacci alla scuola materna - ferite lievi due bambine : Grande spavento giovedì alla scuola materna in piazza Europa a Verceia , Sondrio, per la caduta dal soffitto di alcuni calcinacci che hanno colpito alla testa due bambine, una di due anni e l'altra di ...

Schianto alla strettoia - due persone ferite : CASTELLEONE - Schianto fra due auto, con due persone ferite, in zona cimitero. Poco prima delle 9 di mercoledì 7 novembre, in una delle strettoie più temibili del centro abitato di Castelleone , l'...

Aggressione con coltello in sede Sony a Londra - ferite due persone : Indirizzo e-mail La Svizzera in un click Democrazia diretta Politica Economia Cultura Società Scienza e tecnologia Multimedia SDA-ATS Tutte le notizie in breve

Incidente alla periferia di Fasano : ferite due fasanesi : Fasano - E' di due feriti il bilancio di un Incidente stradale avvenuto poco intorno a mezzogiorno di oggi , 29 ottobre, lungo la strada comunale che da via San Lorenzo conduce a contrada Sant'Angelo, ...

Roma - piovono alberi : è allerta strade. due persone ferite dai rami : Caos a Roma a causa del maltempo che sta creando motli disagi. alberi e rami caduti in strada in molte zone della Capitale. Una vera e propria emergenza con centinaia di telefonate ai centralini...