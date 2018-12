Juventus a riposo fino all' 8 gennaio | Cancelo lavorerà a Dubai per rientrare in Supercoppa

Juventus - dubbi in difesa e a centrocampo : Allegri lascia a riposo Bonucci : Dopo il pareggio di Bergamo, la Juventus vuole tornare alla vittoria nel match di domani contro la Samp. Gli eventuali tre punti nella diciannovesima giornata consentirebbero ad Allegri e ai suoi calciatori di chiudere il girone di andata con ben 53 punti che in media equivarrebbero ad oltre 100 punti a fine stagione. Il tecnico ha dichiarato che l’affermazione della sua squadra consentirebbe di staccare con maggiore tranquillità in ...

Atalanta-Juventus - non è certo il turno di riposo di Ronaldo… : Si avvicina la 18^ giornata del campionato di Serie A, una giornata che può dare importanti indicazioni per le zone alte della classifica, la Juventus impegnata sul difficile campo dell’Atalanta. Fino al momento il percorso della squadra di Massimiliano Allegri è stato impressionante, solo vittorie ed un pareggio nella gara di campionato contro il Genoa, adesso l’obiettivo è quello di provare ad allungare ulteriormente in ...

Juventus - la gara contro la Roma si avvicina : niente riposo per Cristiano Ronaldo : Questa mattina, la Juve si è ritrovata sui campi della Continassa per svolgere la seduta dell'antivigilia della partita contro la Roma. I bianconeri stanno curando soprattutto gli aspetti tattici e Massimiliano Allegri sta già pensando alla formazione da contrapporre ai giallorossi. Sabato sera, la Juventus ritroverà Rodrigo Bentancur che ha scontato il turno di squalifica e che contro la Roma si riprenderà il posto da titolare. Oltre ...

Juventus - niente riposo contro la Roma per Ronaldo : CR7 si scatena quando incontra sulla sua strada la Roma. Il portoghese rifiaterà contro Atalanta o Sampdoria

Young Boys-Juventus LIVE : squadre a riposo : INTERVALLO – Deludente prima frazione di gioco per la Juventus, che spreca qualche palla gol di troppo e si trova anche in svantaggio a Berna contro la squadra più debole del girone. Al momento il primo posto nel girone è salvo grazie al risultato che sta maturando al “Mestalla” dove il Valencia è avanti sul Manchester United. Ci sarà da invertire la rotta nella ripresa. Il rischio è quello di arrivare secondi e non ...

Young Boys-Juventus - le probabili scelte di Allegri : turno di riposo per Chiellini : La Juventus targata Cristiano Ronaldo in campionato sta avendo un ruolino di marcia da record, avendo conquistato ben 43 punti a fronte dei 45 a disposizione. Anche in Champions League la cavalcata dei bianconeri finora è stata ottima, con 4 vittorie ottenute in cinque partite e una sola sconfitta, quella interna con il Manchester United, rimediata soltanto negli ultimi minuti di gioco. A causa del passo falso con i Red Devils, i bianconeri sono ...

Juventus - domenica di riposo per i bianconeri : da domani si pensa alla gara contro l'Inter : Dopo la bella vittoria contro la Fiorentina, Massimiliano Allegri ha concesso ai suoi ragazzi una domenica di riposo. I bianconeri ne hanno approfittato per trascorrere qualche ora di relax e si stanno ricaricando in vista delle prossime importanti partite. Da domani, però, la Juventus tornerà in campo e inizierà a mettere nel mirino la partita contro l'Inter. Massimiliano Allegri avrà l'Intera settimana a disposizione per poter decidere chi ...

Juventus - allenamenti e riposo : ecco qual è la giornata tipo di Ronaldo : Interessante ricostruzione de La Gazzetta dello Sport sulla giornata tipo, tra allenamenti e riposo, di Cristiano Ronaldo

Juventus - si torna in campo dopo due giorni di riposo : lavoro personalizzato per Chiellini e Bernardeschi : La Juventus è tornata in campo questa mattina dopo due giorni di riposo, con il gruppo Mario Mandzukic dopo due giorni di riposo, seguiti alla vittoria a Empoli, la Juve è tornata al lavoro questa mattina al JTC Continassa, per cominciare a preparare la partita di sabato sera contro il Cagliari all’Allianz Stadium. Il gruppo si è concentrato su una seduta dedicata al possesso palla, lavoro supplementare, invece, per chi non ha ...