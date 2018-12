In attesa del Decreto su reddito e pensioni | i dubbi Su iva | investimenti | imposte e

Tifoso ucciso : libero il capo ultras - attesa la decisione del gip sugli altri due accusati : In giornata il gip di Milano deciderà se mantenere in carcere due degli accusati per l'attacco ai tifosi napoletani all'esterno di San Siro, costato la vita al 38enne Daniele Belardinelli . Resta ...

Tifoso ucciso : libero il capo ultras - attesa la decisione del gip sugli altri due accusati : Marco Piovella, indicato da uno degli arrestati come organizzatore dell'assalto ai supporter napoletani, si è presentato sabato spontaneamente in Questura

VIDEO Milan-Spal 2-1 Highlights : sintesi e gol della partita. Higuain risolve con una rete attesa da due mesi! : Il Milan ha superato, nell’ultimo turno del girone d’andata della Serie A 2018-2019, la Spal con il punteggio di 2-1. Di Petagna (con la complicità di Romagnoli) il gol del vantaggio ferrarese al 12°, rapidamente pareggiato nel giro di quattro minuti da Castillejo. Nel secondo tempo, al 64° minuto, il gol che pone fine al digiuno durato oltre 2 mesi di Higuain. Nel finale di partita Donnarumma mostra una volta di più tutte le sue ...

Il Colle in attesa della legge di Bilancio - Presidente pronto a firmare con un occhio ai mercati : Colle in attesa di ricevere finalmente la legge di Bilancio. La manovra arriverà al Quirinale in zona Cesarini e, senza la firma del Presidente della Repubblica, dal primo gennaio partirebbe l'...

Green Game - cresce l'attesa per la finalissima regionale il 9 gennaio a Città della Scienza. : Sono attesi oltre 1000 studenti a Città della Scienza, mercoledì 9 gennaio e saranno allestite 3 sale per accogliere docenti, ragazzi ed ospiti. Sarà presente all'evento il Sottosegretario di Stato ...

San Marzano sul Sarno. Giochi - animazioni e musica in attesa del nuovo anno : A San Marzano sul Sarno si attende il nuovo anno con animazioni, Giochi per bambini, spettacoli musicali e live show nelle strade e piazze della cittadina dell'Agro. Si parte domenica 30 dicembre dalle 10.30 in Piazza Umberto I con la rassegna Natale in Comune. Elfi magici circensi, ...

Eman racconta il singolo Tutte Le Volte in attesa del nuovo album (intervista) : Eman, all’anagrafe Emanuele Aceto, ha recentemente pubblicato il suo ultimo singolo intitolato Tutte le Volte dopo i primi due Icaro e Milano, in attesa del nuovo album. OM lo ha intervistato per parlare del suo progetto e in particolar modo del suo ultimo video per il singolo Tutte le Volte che lui stesso ha definito “ballad terapeutica” e non perché voglia insegnare qualcosa a qualcuno. Un video interpretato da Aurora Ruffino e Gianmarco ...

The Good Doctor sbarca su Rai2 dal 28 dicembre : Freddie Highmore torna con i primi episodi in attesa della seconda stagione : La serie campione di ascolti di questo "inizio" di stagione su Rai1 torna in onda da oggi, 28 dicembre, ma su Rai2 con i primi episodi in replica. Freddie Highmore e The Good Doctor sono tra le scelte del prime time di questa sera e, sicuramente, il pubblico potrebbe regalare loro un altro boom di ascolti. Approfittando del periodo off del Natale, mamma Rai ha deciso di impegnare la serata del venerdì proprio con il mitico dottore che ha ...

Messico : il 30 per cento delle sedi diplomatiche in attesa del nuovo titolare : Città del Messico, 27 dic 17:55 - , Agenzia Nova, - Almeno 50 sedi diplomatiche messicane in tutto il mondo sono al momento prive di un titolare. Lo riporta il quotidiano messicano "Milenio" dando conto del processo di rinnovo del personale deciso dal nuovo governo del presidente Andres Manuel Lopez ...

Pensioni : in attesa del decreto su Quota 100 - aumenteranno i requisiti di accesso : Il testo della Legge di Stabilità ha ricevuto la fiducia da parte del Senato ed è atteso a Montecitorio per la terza lettura definitiva. A gennaio, invece, sono attesi i decreti legge sul pacchetto previdenza che riguardano i due capisaldi della manovra finanziaria come Quota 100 e reddito di cittadinanza: per quel che riguarda il comparto Pensionistico, verranno apportate alcune modifiche ai requisiti di accesso alla pensione anticipata, ...

Pensioni - in attesa di quota 100 a gennaio scattano gli aumenti dell'età di uscita : In attesa che sia messo a punto il decreto legge annunciato dal governo sulla cosiddetta quota 100 e sulle altre norme in materia previdenziale per le quali è stato inserito un fondo nella...

