Capodanno a Roma | le prove degli acrobati al Circo Massimo

Capodanno a Roma - concerti - spettacoli e appuntamenti per salutare il 2018 : Dureranno 24 ore i festeggiamenti per il nuovo anno. Coinvolto tutto il centro che sarà per l'occasione pedonale. Tanta musica e numerose performance dedicate al tema del primo sbarco sulla Luna

Conto alla rovescia per Capodanno 2019 a Roma : È iniziato il Conto alla rovescia per la Festa di Roma Capodanno 2019. Mancano poche ore all’evento al Circo Massimo

Capodanno : vietato l'utilizzo dello spray al peperoncino in diverse città ma non a Roma : Come ogni anno ci si prepara a festeggiare il Capodanno e questa volta alle misure antiterrorismo si aggiungono i divieti allo spray urticante, dopo la nota tragedia in discoteca a Corinaldo in cui hanno perso la vita alcune persone. Il divieto ad utilizzare lo spray al peperoncino Anche quest'anno in tutte le principali città italiane si organizzano eventi in piazza per festeggiare l'arrivo del nuovo anno. In occasione dei prevedibili ...

Capodanno al museo a Roma - Milano e Napoli : tutte le aperture straordinarie del 1 gennaio : Musei Capitolini, Chiostro del Bramante, Mudec e Pompei: trascorrere un Capodanno all'insegna della cultura a Milano, Roma e Napoli sarà davvero facile, grazie a tutte le aperture straordinarie previste per il 1 gennaio 2019. In attesa di conoscere i calendari delle mostre del prossimo anno, ecco tutti musei e i parchi archeologici che resteranno aperti in questa giornata.Continua a leggere

Capodanno senza spray urticanti in piazza Roma a Modena : Lo prevede l'ordinanza firmata dal sindaco Gian Carlo Muzzarelli che, sulla base delle indicazioni emerse nel confronto con la Commissione provinciale di vigilanza sui pubblici spettacoli e con il ...

Niente vetro e lattine per il Capodanno a Roma : Niente botti, né vetro e lattine per il Capodanno nel centro storico di Roma. Il sindaco Raggi ha firmato l’ordinanza che recepisce le indicazioni del Comitato per l’ordine e la sicurezza pubblica e che vieta l’utilizzo di bottiglie e bicchieri di vetro e lattine per il consumo di bevande in occasione dei festeggiamenti per il nuovo anno. Nel dettaglio, dalle 21 del 31 dicembre alle 6 del primo gennaio, in centro storico è ...

Capodanno a Roma - ecco tutti gli eventi in programma : Proseguirà poi fino alle ore 21.00 con concerti di ogni genere, parate, spettacoli di teatro urbano, danze aeree , performance per tutti i gusti, installazioni, e molto altro . Ne segnaliamo alcune , ...

Roma : Capodanno al Circo Massimo - tutte le informazioni : Roma – È iniziato il countdown per La Festa di Roma Capodanno 2019: mancano pochi giorni all’evento al Circo Massimo del 31 dicembre che prendera’ il via dalle 21. Il pubblico potra’ accedere all’area da cinque accessi pedonali: viale Aventino angolo via dei Cerchi, viale Aventino angolo via del Circo Massimo, via delle Terme Deciane, via della Greca e via dei Cerchi angolo via San Teodoro. L’ingresso ...

Perché festeggiamo il Capodanno il primo gennaio? Grazie ai romani : Il calendario gregoriano ha mantenuto la consuetudine, già resa ufficiale da Giulio Cesare, di considerare l’1 gennaio il primo giorno dell’anno. Furono infatti i romani a celebrare per primi il Capodanno in questa data, in onore di Giano, divinità dell’inizio e della fine di tutte le cose: ma il motivo non fu così “religioso”, visto che fu a causa di una guerra.Continua a leggere