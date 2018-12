Supplenze infanzia a Cesena

newsinforma

(Di sabato 29 dicembre 2018) Capita molto spesso, in questo periodo dell’anno scolastico, di trovare la possibilità di svolgerea scuola. Questa possibilità viene aumentata dalle offerte di lavoro che provengono dalle scuole comunali. È in questo contesto che si inquadra la ricerca di docenti della scuola d’del Comune diLa ricerca Il comune romagnolo ha pubblicato un avviso volto ad offrire la possibilità di svolgerebrevi. La ricerca possiede anche carattere di estrema urgenza. Gli interessati potranno manifestare la propria intenzione di svolgere il lavoro con un contratto a tempo determinato in due modi: presentazione diretta al protocollo comunale (presso il Punto accoglienza dello Sportello Facile) oppure mediante invio della domanda per posta certificata al seguente indirizzo: protocollo@pec.comune..fc.it inserendo tutti i dati necessari. La ...