Rissa tra tifosi nell'area di servizio - 30 identificati : Roma, 29 dic., askanews, - Rissa, senza feriti, tra tifosi del Torino e del Bologna questa mattina nell'area di servizio dell'A1 'Chianti Sud'. Verso le 11 due pullman con a bordo le opposte tifoserie ...

Manovra - Rissa sfiorata in Aula tra Marattin (Pd) e Molteni (Lega) : rissa sfiorata in Aula alla Camera tra Daniele Marattin del Pd e Nicola Molteni della Lega durante la discussione sulla Manovra. Il deputato Dem è corso verso il collega ai banchi del Carroccio. I commessi li hanno separati. Il presidente della Camera Roberto Fico li ha invitati a calmarsi. Dai banchi della Lega si urlava "Fuori, fuori".Continua a leggere

Commissione Bilancio : Tria sbotta contro il Pd - Rissa sfiorata tra Donno e Marattin : Nuova bagarre in Aula, durante l'audizione del ministro dell'Economia in Commissione Bilancio. L'opposizione ha dato segno di non poca agitazione anche nei giorni scorsi, in occasione del voto sul maxi-emendamento, ed è tornata a criticare la manovra nella seduta di questa notte. Il ministro Giovanni Tria si è detto ''massacrato'' dalle continue interruzioni dei parlamentari Pd e, mentre il presidente Borghi richiamava alla calma, Donno (M5S) e ...

Rissa Insigne-Keita - scintille durante il match tra Inter e Napoli : Koulibaly applaude Mazzoleni [VIDEO] : Rissa Insigne-Keita – Si è conclusa la 18^ giornata del campionato di Serie A, in campo Inter e Napoli, 1-0 il risultato finale grazie alla rete di Lautaro Martinez. La partita viene decisa in pieno recupero, gol di Lautaro Martinez, importante scatto dei nerazzurri che rispondono alle ultime critiche. Partita dai due volti per Koulibali, perfetto per 70 minuti poi l’ingenuità della doppia ammonizione, una per l’applauso nei ...

Manovra - passa la fiducia : 167 si - 78 contrari. Sfiorata la Rissa. Il Pd : ricorso alla consulta : Il testo tornerà ora alla Camera dove la settimana prossima sarà votato per il via libera definitivo. Ma ieri è stata bagarre in aula a Palazzo Madama. Il Pd denuncia gravissime violazioni della carta ...

Manovra - bagarre in Senato : Rissa tra Malpezzi (Pd) e Bottici (M5s). L’accusa : “Mi ha messo le mani addosso” : Momenti di fortissima tensione con scontri e spintoni tra le senatrici Malpezzi (Pd) e Bottici (M5s) che fa parte dei questori d’Aula. A Palazzo Madama si stavano per votare due mozioni per il rinvio della votazione e discussione della Manovra avanzate dal Partito democratico e da Forza Italia, quando dai banchi dei dem, alcuni Senatori si sono alzati per andare sui banchi del governo e lanciare i fogli del maxiemendamento. Tensioni anche ...

La maxiRissa tra le mamme per filmare la recita di Natale : Gela è una città abituata a finire sui giornali solo nelle pagine della cronaca nera. Ma questa volta l'impressione è che nella città del petrolchimico ci si vergogni davvero per questa performance. ...

Gela - Rissa tra mamme alla recita di Natale : La lite esplosa per accaparrarsi il posto migliore per riprendere lo spettacolo Potrebbero esserci degli strascichi giudiziari per i protagonisti della rissa, durante la recita di Natale, alla scuola elementare di Albiano Roccella, a Gela. “Se ci sarà un processo – ha detto la preside dell’Istituto, Rosalba Marchisciana – io mi costituirò parte civile. Il rischio è che episodi del genere demoliscano il lavoro costante e ...