Rissa sulla A1 tra tifosi del Bologna e quelli del Torino

Il bluff sulla prescrizione fa infuriare i grillini. Ed è Rissa nell'esecutivo : Roma - "Io commento quello che c'è, non quello che forse ci sarà. Il decreto sicurezza c'é, il resto ci sarà". Il sorriso e il tono irridente di Matteo Salvini la dicono ancor più lunga delle parole, e quell'avverbio dubitativo ("forse") è la ciliegina sulla torta.La agognata bandierina acchiappacitrulli della prescrizione , che i Cinque Stelle tentano affannosamente di piantare, resta ostaggio di un accordo di maggioranza scritto sull'acqua. Di ...

Rissa sulla Roma-Lido : denunciati 2 ucraini per tentata rapina. Non è escluso il movente razziale : Sono stati individuati e denunciati dai carabinieri i due uomini ripresi in un video mentre la sera di Halloween aggredivano un immigrato su un treno della linea Roma-Lido. Secondo quanto si è appreso ...