Microsoft Edge | autonomia migliore del 24% rispetto a Chrome ma non lo dite a nessuno

Microsoft Edge : in arrivo le estensioni di Chrome e novità per le PWA : Dopo aver ufficializzato l’intenzione di convertire il motore del proprio browser, Microsoft ha pubblicato ulteriori delucidazioni a riguardo su GitHub. Innanzitutto, hanno confermato la volontà di contribuire a migliorare Chromium sia per Microsoft Edge sia per tutti gli altri browser che utilizzano lo stesso motore di rendering (ad esempio Chrome, Opera e Vivaldi) in particolar modo per quanto concerne la sicurezza e le gesture touch che ...

Microsoft Edge per Android si aggiorna : introdotta la Windows TimeLine [Beta] : Se siete iscritti al programma beta di Microsoft Edge per Android, vi consigliamo di aggiornarlo subito dal Play Store di Google alla nuova versione 42.0.0.2832 perchè ci sono novità molto importanti. Changelog Implementato, come preannunciato, il supporto a Windows TimeLine che vi consente di mantenere la cronologia dei siti web visitati sul PC e sullo smartphone in costante sincronizzazione e di riprendere le attività rimaste in sospeso da un ...

Microsoft Edge : in arrivo Chromium - il cross-platform e addio UWP : Dopo due giorni dai rumor trapelati da Windows Central e The Verge, Microsoft (in particolare Joe Belfiore) ha ufficializzato Project Anaheim. Il Colosso di Redmond, in un post pubblicato sul Windows Blog, ha confermato la morte di EdgeHTML in favore di Chromium: il browser predefinito di Windows 10, infatti, pur mantenendo lo stesso nome, le stesse funzioni e la stessa interfaccia grafica, avrà il motore di rendering open-source gestito da ...

Addio a Edge : Microsoft studia un nuovo browser più veloce : Microsoft (Photo by Beata Zawrzel/NurPhoto/Getty Images) Microsoft ha iniziato a lavorare alla realizzazione di un nuovo browser che, sfruttando la tecnologia di Chromium, sostituirebbe Microsoft Edge. Da quando ha fatto la sua comparsa, in sostituzione di Windows Explorer, Microsoft Edge non ha mai riscontrato un grande successo. Programmato per esser veloce, leggero e sicuro si è dimostrato subito una fonte di problemi, motivo per cui gli ...

Microsoft Edge per Android : nuovo aggiornamento per la versione beta : Microsoft ha rilasciato recentemente sul Google Play Store di Android un nuovo aggiornamento beta per il suo browser Edge che arriva così alla versione 42.0.0.2779. Changelog ufficiale Con questa versione è possibile creare nuove cartelle dei Preferiti e riordinarli, tenere premuti i pulsanti nella barra inferiore per visualizzare le azioni rapide e scorrere rapidamente verso destra o sinistra per passare da una pagina all’altra nella ...