Così la strategia dell' inazione porta lo stato in banche esangui

ilfoglio

: @lucianonobili @Montecitorio @pdnetwork @Deputatipd @SenatoriPD @AnnaAscani @AndreaRomano9 @AlessiaMorani… - Alessan98276380 : @lucianonobili @Montecitorio @pdnetwork @Deputatipd @SenatoriPD @AnnaAscani @AndreaRomano9 @AlessiaMorani… - ombrysan : RT @GIGGIONAPOLI: Ecco la strategia ! Se non lo capite nemmeno così , ricoveratevi volontariamente reparto psichiatria ! - carminebi : @mrctrdsh La strategia del governo è spaccare il paese su ogni argomento, metterci uno contro l'altro come in quest… -

(Di sabato 29 dicembre 2018) Roma . Lo storico Harold Jamesa Princeton University nel saggio " The Creation and Destruction of Value " , Harvard University Press, 2012, riprende il caso del fallimento, nel maggio 1931,a ...