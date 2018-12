Canottaggio | il calendario del 2019 | date | programma e tutti gli eventi Appuntamento a

oasport

(Di domenica 30 dicembre 2018) Saranno tre le tappe di Coppa del Mondo dinel: si inizierà da Plovdiv a maggio per poi passare da Poznan a giugno e chiudere a Rotterdam a luglio. In mezzo ci saranno gli Europei a Lucerna tra fine maggio ed inizio giugno, mentre il clou della stagione si terrà a Linz, in Austria, località che ospiterà i Mondiali a fine agosto.10-12 maggio Coppa del Mondo Plovdiv Bulgaria 18-19 maggio Europei junior Essen Germania 31 maggio-2 giugno Europei senior Lucerna Svizzera 21-23 giugno Coppa del Mondo Poznan Polonia 12-14 luglio Coppa del Mondo Rotterdam Olanda 25-28 luglio Mondiali Under 23 Sarasota USA 7-11 agosto Mondiali junior Tokyo Giappone 25 agosto-1 settembre Mondiali senior Linz Austria 7-8 settembre Europei Under 23 Ioannina Grecia