Calendario F1 2019 | le date | gli orari e il programma delle 21 gare Come vederle in tv

Rugby - il Calendario del 2019 : date - programma e tutti gli eventi. Sei Nazioni - Mondiali e Test Match : una stagione ricchissima : Il 2019 sarà un anno importantissimo per il Rugby, sia a livello di club che di Nazionali: ci saranno i Mondiali in Giappone dal 20 settembre al 2 novembre. Prima ci sarà, come ogni anno, il Sei Nazioni tra inizio febbraio e metà marzo, mentre i Test Match non sono ancora stati definiti. A maggio le finali delle coppe europee, del Pro14 e del Top12, mentre la Serie A femminile vedrà la finale scudetto il 2 giugno. Sei Nazioni 1ª giornata 1 ...

Liegi-Bastogne-Liegi 2019 : data - programma - orari e tv. Il Calendario completo : Domenica 28 aprile 2019 si correrà la 105ma edizione della Liegi-Bastogne-Liegi. Sulle mitiche côtes delle Ardenne, i corridori si sfideranno per trionfare nella quarta Classica Monumento della stagione. Dopo 27 edizioni l’arrivo della corsa tornerà ad essere nel centro di Liegi, al posto dell’epilogo ad Ans degli ultimi anni. L’ultimo vincitore de La Doyenne è il lussemburghese Bob Jungels, che con un attacco sulla Côte de la Roche-aux-Faucons ...

Parigi-Roubaix 2019 : data - programma - orari e tv. Il Calendario completo : Sarà domenica 14 aprile 2019 il giorno della leggendaria Parigi-Roubaix, terza Classica Monumento in programma nella prossima stagione ciclistica. Giunta alla 117a edizione, la mitica corsa chiuderà come di consueto il trittico composto con Gand-Wevelgem e Giro delle Fiandre e incoronerà il nuovo campione del pavè. Il fuoriclasse slovacco Peter Sagan proverà a bissare il successo conquistato lo scorso anno, per ripetere a distanza di 10 anni ...

Giro delle Fiandre 2019 : data - programma - orari e tv. Il Calendario completo : È una delle corse più attese dell’intera stagione. Sta per chiudersi il 2018 e si pensa già al nuovo anno, anche in ambito ciclistico. Nel calendario del World Tour sono presenti ovviamente delle date da segnare con il circolino rosso: tra queste non può mancare la Ronde van Vlaanderen, il Giro delle Fiandre. Lo spettacolo del pubblico e delle strade del Belgio è davvero inimitabile. I muri, le difficoltà planimetriche, le pietre: una ...

Giro di Lombardia 2019 : data - programma - orari e tv. Il Calendario completo : La Classica delle Foglie Morte, lo spettacolo d’autunno. Il Giro di Lombardia è l’ultima Classica Monumento della stagione, l’appuntamento che praticamente va a chiudere il circuito World Tour. Pochi mesi fa abbiamo assistito alla bellissima sfida tra Thibaut Pinot, poi in trionfo, ed il plurivincitore Vincenzo Nibali: chi riuscirà a succedere al transalpino? Andiamo a scoprire la data ed il programma della manifestazione, con ...

Milano-Sanremo 2019 : data - programma - orari e tv. Il Calendario completo : Sabato 23 marzo 2019 si correrà la 110ma edizione della Milano-Sanremo. La prima Classica Monumento della stagione vedrà i migliori corridori del mondo sfidarsi su quasi 300 km per conquistare una delle vittorie più ambite dell’anno. L’ultimo vincitore della Classicissima è il nostro Vincenzo Nibali, che con un attacco capolavoro sul Poggio è riuscito a prendere il largo e a trionfare in solitaria sul traguardo di Sanremo, precedendo ...

Pallanuoto - il Calendario del 2019 : date - programma e tutti gli eventi. Europa Cup - World League - Mondiali e Coppe Europee nel menù : Sarà un 2019 da vivere con entusiasmo quello della Pallanuoto italiana ed internazionale: si parte subito con la Coppa Italia femminile, poi si passa in territorio europeo, passando da competizioni per club e delle fasi finali di Europa Cup, che servirà da viatico per la prima rassegna che assegna un pass olimpico, la World League. Ad agosto il clou stagionale, con i Mondiali. calendario Pallanuoto 2019 4-6 gennaio Final Six Coppa Italia ...

Hockey pista - il Calendario del 2019 : date - programma e tutti gli eventi. Mondiali appuntamento chiave - Eurolega a maggio : Sarà un 2019 pieno di appuntamenti per l’Hockey su pista, che avrà come evento cardine in Mondiali di Barcellona, nell’ambito dei Roller Games, in programma dal 30 giugno al 14 luglio proprio nella città catalana che metterà di fronte le migliori formazioni del pianeta a caccia del titolo iridato, attualmente in mano della Spagna, detentrice anche della Coppa Latina. Passando ai club, c’è molta curiosità attorno alla Serie A1 ...

Calendario Mondiali ciclismo 2019 : data - programma e orari. Il percorso ai raggi X : I Mondiali 2019 di ciclismo su strada si disputeranno nello Yorkshire (Gran Bretagna) dal 22 al 29 settembre. La settimana riservata alla rassegna iridata si svolgerà dunque in questa regione del Regno Unito, il circuito protagonista si snoderà nella città di Harrogate ma le partenze delle varie prove in linea coinvolgeranno altri paesi come ad esempio Leeds, Bradford, Doncaster, Richmond. Il percorso non sembra essere particolarmente ...

Golf - il Calendario del 2019 : date - programma e tutti gli eventi. European e PGA Tour - i 4 tornei Major : Quello che si sta per aprire è un 2019 che, nel panorama del Golf internazionale, vedrà alcuni importanti cambiamenti di calendario: su tutti, lo spostamento dello US PGA Championship da agosto a maggio, con l’effetto di rendere l’Open Championship ultimo Major dell’anno. Non siamo, però, di fronte all’unica variazione di calendario dell’anno: un torneo del WGC, il St. Jude Invitational, cambia sede spostandosi da ...

Superlega volley 2019 - gli orari delle partite del 30 dicembre. Calendario - programma e come vederle in tv e streaming : Nel weekend del 29-30 dicembre si giocherà la 15^ giornata della Superlega 2018-2019, il massimo campionato italiano di volley maschile. Non ci sono soste per il torneo che prima di Capodanno vivrà il secondo turno del girone di ritorno, si preannuncia grande spettacolo con diverse partite interessanti e avvincenti. Prosegue la lotta al vertice tra Perugia e Trento: i dolomitici anticiperanno a sabato contro Sora, partendo con tutti i favori del ...

Calendario Serie A - le partite e gli orari della 19giornata 2018-2019 : ... sabato 29 dicembre, ore 15.00 , Sky Sport Serie A su satellite, fibra e DTT, Parma-Roma , sabato 29 dicembre, 15.00 , Dazn, Sassuolo-Atalanta , sabato 29 dicembre, ore 15.00 , Sky Sport 254 su ...

Beach volley - Calendario 2019 : date e programma di tutti gli eventi. Ci sono i Mondiali ad Amburgo a fine giugno : Mondiali ad Amburgo a cavallo tra giugno e luglio, Europei a Mosca ad agosto, finale del World Tour al Foro Italico di Roma a settembre: sono questi i momenti clou della stagione 2019 del Beach volley, che formalmente è già iniziata, ma che vivrà tra maggio e settembre la sua fase calda, con tanti punti da distribuire in chiave qualificazione olimpica a Tokyo 2020. Le altre date da segnare sul calendario sono a metà luglio per il Major Series di ...

Pattinaggio artistico - Calendario Europei 2019 : programma - orari e tv : Dal 23 al 27 gennaio l’Arena sportiva situata a Minsk (Bielorussia) ospiterà i Campionati Europei di Pattinaggio artistico, certamente uno degli eventi clou dell’intera stagione sportiva. Nonostante non siano ancora note le convocazioni ufficiali, con tutta probabilità a rappresentare i colori azzurri saranno, per ciò che concerne la specialità del singolo, Matteo Rizzo e Daniel Grassl nei maschi, Carolina Kostner (sperando che si ...