Bormio | Dominik Paris vince anche il SuperG | trionfo azzurro in Coppa del mondo di sci

Bormio - per Dominik Paris seconda vittoria in due giorni : dopo la discesa libera - primo posto anche nel SuperG : dopo la vittoria di venerdì in discesa libera, Dominik Paris trionfa anche nel SuperG di Bormio, al termine di una gara tirata che ha visto l’azzurro prevalere per un centesimo sull’austriaco Mayer. Terzo gradino del podio invece per il norvegese Aleksander Aamodt Kilde, a 46 centesimi. Sceso con il pettorale numero 16, il 29enne di Merano è stato protagonista di una prestazione eccezionale, chiusa con il tempo di ...

Sci alpino - SuperG Bormio 2018 : la formazione dell’Italia. Dominik Paris e Christof Innerhofer per una nuova magia : Sabato 29 dicembre si disputerà il SuperG di Bormio, prova valida per la Coppa del Mondo 2018-2019 di sci alpino. Sulla mitica Stelvio andrà in scena l’ultima gara dell’anno solare, si preannuncia grande spettacolo su una pista particolarmente impegnativa ed esigente che metterà a dura prova tutti gli atleti. L’Italia vuole continuare a sognare dopo la fantastica doppietta confezionata in discesa da Dominik Paris e Christof ...

Sci alpino - Discesa Bormio 2018. Dominik Paris : “Ho mollato gli sci - sogno sempre di vincere”. Innerhofer : “Sono contento - errore sul Ciuk” : Giornata indimenticabile per l’Italia che ha dettato legge nella mitica Discesa di Bormio, una delle grandi Classiche della Coppa del Mondo di sci alpino. Sulla leggendaria Stelvio i nostri portacolori si sono resi protagonisti di una magica impresa e hanno confezionato una favolosa doppietta che entra di diritto nella storia del nostro movimento, Dominik Paris ha trionfato per la terza volta su questa pista dopo i sigilli del 2012 e 2017 ...

Discesa Bormio 2018 - DELIRIO ITALIA! Dominik Paris doma la Stelvio per la terza volta - 2° Innerhofer - doppietta leggendaria! Estasi azzurra! : Il padrone della Stelvio, l’Imperatore della Discesa di Bormio, il Kaiser della grande Classica della Valtellina: Dominik Paris ha trionfato sulla durissima pista italiana, per la terza volta in carriera ha messo il proprio sigillo in questa località e ha confermato il suo rapporto di amore con una delle piste simbolo del Circo Bianco. L’altoatesino, che a queste latitudini aveva già festeggiato nel 2012 e nel 2017, ha infilato la ...

