La F1 lancia un sondaggio | si cercano alternative per le penalizzazioni in griglia

oasport

: #F1 Nuovo sondaggio in Formula Uno: si cercano alternative in merito alle penalizzazioni in griglia. Chiesto il par… - OA_Sport : #F1 Nuovo sondaggio in Formula Uno: si cercano alternative in merito alle penalizzazioni in griglia. Chiesto il par… - marinacozzo1 : Pantelleria, il Circolo PD lancia sondaggio sui social per il recupero del campo di bocce - zeropregi : @Giovanni_N0 @TheClash976 A coso dovresti lancià il sondaggio eh. -

(Di venerdì 28 dicembre 2018) La Formula Uno hato un nuovoper capire il parere dei tifosi sull’attuale sistema delleine per cercare di comprendere se ci sono dellepiù efficienti. Secondo le ricerche fatte dagli organizzatori del Mondiale F1, infatti, è emerso che i fan non gradiscono il meccanismo attuale e dunque sono stati invitati a esprimere delle proposte che però devono essere di facile comprensione e che non devono riguardare aspetti economici.Per quanto concerne le prove libere si parla di ridurre il numero di treni di gomme a disposizione nel weekend o di diminuire il tempo a disposizione per girare. Sulle qualifiche si potrebbe invece pensare di inserire una zavorra extra, vietare il DRS o ridurre il flusso di carburante in modo da rallentare un pilota facendolo partire più indietro sulla. Ovviamente sempre validi gli stop&go in ...