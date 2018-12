Giuseppe Conte frecciatina ai pensionati che protestano | “Per la fornero siete stati

blogitalia.news

: In diretta la conferenza stampa di fine anno del Presidente del Consiglio, Giuseppe #Conte ?? - SkyTG24 : In diretta la conferenza stampa di fine anno del Presidente del Consiglio, Giuseppe #Conte ?? - AngeloTofalo : In diretta da Roma la conferenza stampa di fine anno del Presidente Giuseppe Conte. - fattoquotidiano : Governo, conferenza stampa di fine anno del presidente del Consiglio Giuseppe Conte: la diretta -

(Di venerdì 28 dicembre 2018)parla deinuti della Legge di bilancio, sottolineando il lavoro svolto sulla questione pensioni Entrando nel merito deinuti della legge di bilancio, precisa che il governo farà “di tutto” per evitare l’aumento dell’Iva e che sono state create “tutte le premesse per favorire la crescita economica. Per il 2020-21 le clausole di salvaguardia recano numeri importanti ma non vorrei fosse dimenticato che in pochi mesi abbiamo dovuto reperire 12 miliardi per disinnescare gli aumenti Iva ereditati dal precedente governo”.Poi assicura: “Ci impegniamo a disattivare gli aumenti dell’Iva“. Sulle pensioni, se dalla sala stampa gli fanno notare che iscendono in campo contro le misure presenti in manovra,dice: “Li ricordo silenti quando fu approvata la legge. Oggi sono in strada a protestare. Facciano la loro protesta ma non mi sembra che abbiamo ...