Da Sergio Marchionne a Davide Astori a Aretha Franklin | chi ci ha lasciato nel 2018

La classifica degli abruzzesi più influenti del 2018 : personaggio dell'anno l'indimenticabile Sergio Marchionne : A questi nominativi sono stati quindi assegnati punteggi di "peso" estrapolando e incrociando gli articoli di cronaca del 2018, che hanno tenuto conto del grado di popolarità su media e social, per ...

F1 - chi comanda alla Ferrari? Il vuoto lasciato da Sergio Marchionne e una leadership poco chiara : è allarme per il 2019 : Quando i risultati non arrivano bisogna effettuare un’analisi attenta. La Ferrari anche quest’anno non ha centrato il proprio obiettivo e il Mondiale 2018 di F1 è finito ancora una volta nelle mani di Lewis Hamilton e della Mercedes. Quando il gioco si è fatto duro la Rossa si è sciolta come neve al sole e i risultati non sono stati all’altezza della situazione. Le responsabilità in pista del tedesco Sebastian Vettel sono state ...

In continuità con Sergio Marchionne. Fca crede ancora nell'Italia : 5 miliardi di investimenti e piena occupazione nel 2021 : "Non chiudiamo stabilimenti, non mandiamo a casa nessuno". Nel suo ultimo discorso ufficiale, pronunciato a Balocco in occasione della presentazione del piano industriale, Sergio Marchionne aveva le idee bene chiare sugli impegni che Fca era chiamata ad assumere nei confronti dell'Italia. Perché il manager che ha guidato la fusione tra Fiat e Chrysler, portando la casa automobilistica sul banco dei player mondiali dell'automotive, non ha ...

F1 - Sebastian Vettel : “La morte di Sergio Marchionne non è stata decisiva per i risultati” : Periodo no per Sebastian Vettel: se addirittura anche il suo compagno di squadra Kimi Raikkonen, pronto all’addio alla Rossa, è riuscito a portare a casa un successo, per il tedesco si susseguono le performance contrastanti. Più momenti di buio che di luce per il teutonico che ha dovuto dire addio al sogno iridato, con il Mondiale di F1 vinto da Lewis Hamilton. “Ho molta esperienza, ma io sono una persona che guarda sempre avanti. ...