Camion contromano nella nebbia sulla E45 | panico fra gli automobilisti

Tir in contromano sull’A7 per sei chilometri : multa salata e patente sospesa per il Camionista : Un trentenne lituano ha percorso l'autostrada A7 contromano nel tratto all'altezza di Busalla. Intercettato da una pattuglia della Polizia Stradale, è stato fermato, riaccompagnato sulla via giusta e pesantemente multato, con tanto di fermo amministrativo al mezzo. Il tutto sarebbe accaduto questa mattina intorno alle 7.Continua a leggere