Oroscopo del mese di gennaio | decisioni per lo Scorpione | scintille in amore per Ariete

Oroscopo dell'anno 2019 : favoriti i segni del Leone e Pesci : Anno nuovo, vita nuova, come recita un famoso modo di dire? Non per tutti i segni zodiacali, come andremo a scoprire col nostro Oroscopo, segno dopo segno. A ciascuno toccherà una stagione diversa nel viaggio della propria vita, con gioie, dolori e soprattutto tanti ostacoli da superare, in una società diventata paradossalmente semplice e complessa al tempo stesso. Un 2019 quasi perfetto per il Leone Tra i segni zodiacali baciati dalla dea ...

Paolo Fox - Oroscopo di domani : le previsioni del 28 dicembre : oroscopo domani di Paolo Fox, 28 dicembre: previsioni segno per segno Si torna a parlare di zodiaco e lo si fa con l’oroscopo domani di Paolo Fox e, per essere più precisi, con i primi quattro segni. Ariete: è un periodo complicato per quanto concerne i sentimenti. Non sanno decidersi, un po’ come quelli nati sotto il segno del Cancro. Vi sono nuove criticità all’orizzonte a causa di una Luna dissonante. Toro: questa ...

Oroscopo del giorno 29 dicembre : la fortuna 'bacia' i segni d'Aria - Acquario 'top' : L'Oroscopo del giorno 29 dicembre 2018 è pronto a mettere in chiaro la tendenza generale relativa al prossimo sabato. In questo frangente quindi l'Astrologia sarà tutta impostata sul primo giorno di weekend che, come da titolo, andrà ad interessare i soli segni appartenenti alla seconda sestina zodiacale. In primo piano quest'oggi, oltre alla seguitissima classifica stelline, soprattutto le attesissime predizioni riservate ai settori della vita ...

Classifica Oroscopo del lavoro nel 2019 : Capricorno sul podio - Vergine all'ultimo posto : Nel 2019 avremo Saturno in Capricorno e Giove in Sagittario come transiti maggiormente determinanti per il lavoro a cui aggiungeremo Mercurio di volta in volta. Urano viaggerà dall'Ariete al Toro e Marte dall'Ariete allo Scorpione. Nettuno in Pesci per l'intero anno. Sul podio 1° posto Leone: il nuovo anno vedrà i nativi impegnarsi a fondo per realizzare anche i più arditi progetti lavorativi. Questo sforzo sarà ben indirizzato e produrrà ...

Oroscopo di oggi di Paolo Fox : previsioni del 27 dicembre : Paolo Fox, Oroscopo del giorno a I Fatti Vostri: previsioni del 27 dicembre Paolo Fox è tornato dopo la pausa natalizia. Il noto astrologo ha chiuso la puntata del 27 dicembre de I Fatti Vostri con l’Oroscopo del giorno. Giancarlo Magalli, Roberta Morise e Giò Di Tonno hanno fatto compagnia al pubblico di Rai2 nel consueto orario dalle 11.00 alle 13.00, dopo essere stati assenti il 24, il 25 e il 26 dicembre. Informazione, ...

Oroscopo della prima settimana del 2019 (1-6 gennaio) : 7 giorni positivi per Toro e Leone : La prima settimana del nuovo anno si apre alla grande per i nati sotto il segno di Leone e Toro. Piccoli problemi di cuore si prevedono per i segni di Ariete e Capricorno. Sette giorni estremamente positivi attendono, invece, Sagittario e Acquario. Le previsioni astrali, complice la propizia congiunzione astrale del satellite Luna con il pianeta Venere, regalerà un fine settimana di grande felicità ai segni di acqua (Scorpione e Cancro). I segni ...

Oroscopo dell'amore per i single - 27 dicembre : riflessi emotivi per i Gemelli : Le festività natalizie sono passate alla grande, ora spetta a voi single mettere in mostra il vostro lato migliore aprendovi alle conquiste amorose di fine anno. E allora come sarà l'Oroscopo dell'amore per i cuori solitari nella giornata di giovedì 27 dicembre? L'Ariete ha bisogno di ravvivare la sfera emotiva, con impegno e dedizione. Vergine ha bisogno di investire nei sentimenti, così come il Capricorno. Gli astri spingono gli altri segni ...

Oroscopo del giorno 28 dicembre : venerdì la Luna entra in Bilancia - Pesci tra i migliori : L'Oroscopo del giorno 28 dicembre 2018 porta quest'oggi in evidenza l'ottimo aspetto astrale coincidente con la Luna in Bilancia. Curiosi di dare una sbirciata al pensiero delle stelle di questo venerdì? Bene, iniziamo di gran lena portando alla vostra attenzione i segni migliori, ovviamente scelti tra i sei della seconda sestina zodiacale sotto analisi in questo contesto. Per la precisione, diciamo pure che andremo a "tastare il polso" alle ...

Oroscopo 2019 di Ada Alberti : tutte le previsioni del nuovo anno : Ada Alberti: l’Oroscopo del 2019 svelato segno per segno Ada Alberti ha svelato le previsioni del nuovo anno con l’Oroscopo del 2019. Il segno dell’Ariete, in base quanto riportato dalla nota astrologa di Canale5 sul suo sito AdaAlberti.com, inizierà il nuovo anno con uno sguardo verso i nuovi progetti che potranno essere portati avanti. Il 2019 potrà portare risposte importanti. Per il Toro il nuovo anno potrebbe portare ...

Oroscopo di domani 27 dicembre con classifica stelline : sul 'trono' dell'amore l'Ariete : L'Oroscopo di domani 27 dicembre 2018 mette in buona evidenza il momento fortunato per alcuni segni, decisamente favoriti nei comparti relativi all'amore e al lavoro. Curiosi di sapere di quali segni si tratta? Questo giovedì, pochi i segni sottoposti alla positiva attenzione degli astri. Oltre al già citato Ariete, annunciato nel titolo principale e di conseguenza favorito nella "top del giorno", solo altri due simboli astrali potranno contare ...

Oroscopo del giorno 26 dicembre : nervoso il Toro : È arrivato anche il giorno di Santo Stefano. Quali saranno le previsioni astrologiche per i segni per quel che riguarda la giornata di mercoledì 26 dicembre 2018? Di seguito lavoro, salute e amore dall'Ariete ai Pesci. Ariete: con la luna in ottima posizione nel segno potrete vivere una buona giornata in campo sentimentale. Per quanto riguarda il lavoro vi sentite molto energici e pronti per portare avanti progetti....Continua a leggere

Classifica Oroscopo dell'amore nel 2019 : Scorpione sul podio - Ariete all'ultimo posto : Nel 2019 avremo Giove in Sagittario e Saturno in Capricorno come transiti preponderanti. Urano, dapprima retrogrado in Ariete, si sposterà definitivamente in Toro da marzo. Marte farà la spola dall'Ariete allo Scorpione. Nettuno sarà in Pesci per l'intero anno. Sul podio 1° posto - Cancro: la galanteria dei nativi di questo segno la farà da padrona nel 2019. Le posizione planetarie andranno a favorire i nuovi flirt per i single e la stabilità ...

Paolo Fox - Oroscopo di domani : le stelle del 26 dicembre 2018 : oroscopo Paolo Fox di domani, 26 dicembre: previsioni segno per segno E mentre tutti quanti sono nel pieno dei festeggiamenti di Natale, Paolo Fox di certo non se ne sta con le mani in mano ed ecco quindi le puntuali previsioni segno per segno secondo l’oroscopo di domani, 26 dicembre. Ariete: dopo un Natale passato in famiglia, la giornata d domani sarà caratterizzata da un nervoso generale. Il consiglio è quello di restare calmi ...

Oroscopo del giorno 27 dicembre : giovedì perfetto per Sagittario - problemi al Capricorno : L'Oroscopo del giorno 27 dicembre è pronto a mettere in rilievo il probabile andamento riservato dalle stelle al prossimo giovedì. Prima di iniziare a decantare uno ad uno i simboli astrali rientranti nella seconda sestina zodiacale, d'obbligo dare un breve anticipo su i segni migliori del giorno. Curiosi di sapere quali sono i favoriti in amore e nel lavoro tra Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci? Bene, diciamo subito ...